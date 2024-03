Comissão de Segurança aprova convite para que Lewandowski esclareça a fuga em Mossoró

Este foi o primeiro ato da Comissão em relação ao ministro, que se reuniu com o presidente do colegiado, Alberto Fraga (PL-DF) na última semana. De acordo com os dois, o encontro foi "positivo".

Pela abertura dos diálogos com o ministro, Fraga conseguiu que os seus colegas fizessem uma mudança: originalmente, os requerimentos protocolados pediam para que o ministro fosse "convocado" — ou seja, fosse obrigado a comparecer, sob a pena de crime de responsabilidade.

Convocação em convite

Fraga, entretanto, pediu para que seus colegas transformassem a convocação em convite. Caso Lewandowski não atenda ao convite, uma convocação será votada, afirma o presidente da Comissão