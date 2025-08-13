Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Comissão da Câmara aprova aumento de pena para aliciamento de menores nas redes após vídeo de Felca

Medida altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e prevê aumento de um terço da pena quando o crime ocorrer por meio digital

Câmara aprova aumento de pena para aliciamento de menores pela internet após repercussão do vídeo do Felca

Câmara aprova aumento de pena para aliciamento de menores pela internet após repercussão do vídeo do Felca

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15h26.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 13, a proposta que eleva a punição para crimes de aliciamento de crianças e adolescentes cometidos por meio das redes sociais. O texto prevê aumento de um terço da pena já estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Atualmente, a legislação estabelece de um a três anos de prisão e multa para quem aliciar, assediar, instigar ou constranger criança com intenção de praticar ato libidinoso. Com a alteração, quando o crime ocorrer por aplicativos ou outras plataformas digitais, a pena será maior.

O projeto foi apresentado em 2019, aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família em 2022 e passou a tramitar novamente após a repercussão de um vídeo publicado pelo influenciador e youtuber Felca, que denunciou a sexualização e exploração de menores nas redes sociais.

A deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) assumiu a relatória nesta semana e apresentou parecer favorável à proposta. Segundo a parlamentar, o caso ganhou urgência após Felca mostrar casos de pais que expõem filhos a situações inadequadas para a idade, visando engajamento e lucro em plataformas digitais.

O texto ainda precisa ser analisado pelo plenário da Câmara antes de seguir para o Senado. Paralelamente, a presidência da Casa anunciou a criação de um grupo de trabalho com especialistas e parlamentares para consolidar propostas de proteção de crianças e adolescentes no ambiente online.

A expectativa é que, em 30 dias, o grupo apresente um texto unificado a partir de cerca de 60 projetos já protocolados sobre o tema. Uma comissão geral para discutir a questão no plenário está marcada para 20 de agosto.

Após a divulgação do vídeo de Felca, 32 novos projetos de lei foram apresentados com medidas para prevenir a exposição indevida, a adultização e crimes sexuais contra menores na internet.

Quem é Felca?

Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, de 27 anos, é um influenciador digital e criador de conteúdo brasileiro. Natural de Londrina (PR), iniciou a carreira produzindo vídeos de humor e transmissões ao vivo de jogos em plataformas como YouTube e Twitch.

Com o tempo, passou a criar conteúdos variados, incluindo comentários sobre tendências da internet e situações do cotidiano. Seu canal no YouTube soma milhões de inscritos, e ele também mantém grande presença no Instagram e em outras redes sociais.

Acompanhe tudo sobre:InfluenciadoresCâmara dos DeputadosCrimeYouTube

Mais de Brasil

Lula diz que 'ninguém está desrespeitando direitos humanos' no Brasil, após relatório dos EUA

Lula diz que Brics vai fazer videoconferência para discutir alternativas frente a tarifaço de Trump

Lula diz que EUA criam 'imagem de demônio' do Brasil: 'vamos procurar outros países'

Lula anuncia linhas de crédito, devolução de tributos e compras para afetados pelo tarifaço

Mais na Exame

Brasil

Lula diz que 'ninguém está desrespeitando direitos humanos' no Brasil, após relatório dos EUA

Carreira

O marketing que convence sem falar nada e está dominando as marcas modernas

Economia

Governo quer retirar R$ 9,5 bilhões do plano de contingência a tarifaço da meta fiscal de 2025

Negócios

Esse CEO de 23 anos fatura US$ 6 milhões com startup criada do zero: ‘é preciso atrair olhares’