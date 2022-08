Comício, entrevistas e motociata: veja agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em Manaus, no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo nesta quarta-feira, 31. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT):

Às 9h, tem encontro com Rodrigo Neves e Cabo Daciolo, no Rio de Janeiro (RJ).

Endereço: Concentração em frente à Igreja de São José - bairro Saara - Rio de Janeiro.

Às 11h30, tem encontro e almoço com empresários na Firjan, no Rio de Janeiro (RJ).

Endereço: Rua Graça Aranha, 01 - Centro - Rio de Janeiro.

Às 16h, visita o Hospital de Amor, em Barretos (SP).

Endereço: Rua Antenor Duarte Vilela, 1331 - bairro Dr. Paulo Prata - Barretos/SP.

Jair Bolsonaro (PL):

Às 14h, deve participar de motociata em Curitiba (PR) - a confirmar.

Endereço: a concentração será na Rua Velay Bolivar Grandó, esquina com a Av. Comendador Franco.

Às 17h, participa de comício em Curitiba (PR).

Endereço: Av. Luiz Xavier, 34-68 - Calçadão da Rua XV de Novembro - Centro de Curitiba.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Às 8h, será entrevistado na Rádio Clube AM e FM, do Pará.

Às 10h30, visita a fábrica da Honda, em Manaus (AM).

Às 15, participa de encontro sobre Desenvolvimento Sustentável, em Manaus (AM).

Endereço: Museu do Amazonas (Musa) Av. Margarita, 6305 – Cidade de Deus, Manaus – AM.

Às 18h, participa do ato Todos Juntos pelo Amazonas, em Manaus (AM).

Endereço: Via Torres, Av. Visconde de Porto Seguro, Flores, Manaus – AM.

Simone Tebet (MDB):

-

(As informações podem ser atualizadas ao longo do dia)

