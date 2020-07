Com vetos, Bolsonaro reitera desprezo por índios, dizem ambientalistas

Os vetos do presidente Jair Bolsonaro à ítens da lei 14.021/20, que trata de proteção de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais frente à pandemia de Covid-19, desagradaram ambientalistas. Para o Instituto Socioambiental (ISA), uma das principais ONGs que atua na região do Xingu, a atitude do presidente reitera o seu desprezo pelos povos indígenas.

“Ao vetar 16 pontos da lei, o presidente reitera não só o seu desprezo por esses povos, mas também sua atitude criminosa diante da tragédia que assola a todos os brasileiros”, afirmou Márcio Santilli, sócio-fundador do ISA. “O Congresso Nacional, que supriu a omissão do governo ao aprovar a lei, deve agora, urgentemente, derrubar esses vetos.”

Dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) apontam para um total de 12 mil índios contaminados pelo novo coronavírus e 445 mortes decorrentes da doença.

Além de barrar dispositivos considerados fundamentais pelos movimentos indígenas para a proteção dessa população, como a garantia de acesso à água, o presidente manteve o único ítem criticado pelas comunidades, que permite a permanência de missões religiosas em áreas com índios isolados.

Única deputada indígena do Congresso, Joênia Wapichana (Rede-RR), também fez duras críticas ao presidente. “Bolsonaro reforça sua política genocida contra os povos tradicionais do Brasil”, afirmou Wapichana, ao jornal O Estado de São Paulo.

Logo depois do anúncio dos vetos, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a adoção de cinco medidas pelo governo federal para conter o contágio e a mortandade por covid-19 entre a população indígena.

Lei sancionada com vetos

O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos, nesta quarta-feira, a lei que trata de medidas de proteção a povos indígenas durante a pandemia do novo coronavírus. Entre os itens vetados pelo presidente está a obrigatoriedade do governo de fornecer acesso a água potável, materiais de higiene e limpeza, instalação de internet e cestas básicas para as aldeias. O texto, publicado no Diário Oficial da União, cria o Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19.

Pela lei aprovada, os povos indígenas, comunidades quilombolas, pescadores e demais povos tradicionais passam a ser considerados “grupos em situação de extrema vulnerabilidade” e de alto risco para emergências de saúde pública.

Em relação aos vetos, o governo justifica que as decisões foram tomadas após consultas aos ministérios da Saúde, da Justiça e Segurança Púbica, da Economia e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

O governo federal fica responsável por viabilizar o acesso a testes para a detecção da doença e a medicamentos “para identificar e combater a Covid-19”. A lei ainda prevê a contratação de profissionais da saúde para reforçar o apoio à saúde indígena, com a construção emergencial de hospitais de campanha nos municípios próximos de aldeias ou comunidades em que há alto nível de contaminação.

Com informações da Agência O Globo