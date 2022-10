Com Temer, Marina Silva e Moro, podcast analisa os últimos 10 anos da política brasileira

Os últimos dez anos da política nacional brasileira são o foco do podcast original do Spotify, Passado a Quente, que ajuda compreender os momentos mais importantes do período. A produção conta com dez episódios - um para cada ano - e traz depoimentos de testemunhas que foram peças centrais da história nacional. Entre eles estão o ex-presidente Michel Temer (MDB), a ex-candidata a presidente e deputada federal eleita Marina Silva (Rede), além do ex-juiz e senador eleito Sergio Moro (União Brasil).

Os episódios dos anos de 2013 a 2021 já estão no ar e foram lançados desde agosto deste ano. A edição e direção de som é de Victor Parolin. No dia 22 de outubro, uma semana antes do segundo turno das eleições, estreia a produção do ano de 2022.

Rodrigo Vizeu, roteirista e narrador da série, explica que o ano de 2022 vai ser lançado de forma parcial. "Vai ser focado nas eleições e o que de mais importante aconteceu no ano até ali. Vai ser uma história de dez dos doze meses do ano", diz.

Fatos importantes

Entre os fatos marcantes revisitados pelo podcast está o ano de 2014. O Brasil foi o anfitrião da Copa do Mundo de futebol e os torcedores assistiram ao fatídico 7x1 contra a Alemanha na semifinal. Na política, os brasileiros acompanharam as eleições mais acirradas da história após a ditadura.

A reeleição apertada da então presidente Dilma Rousseff (PT) em cima de Aécio Neves (PSDB) deixou exposto o acirramento político no Brasil e potencializou as manifestações que levaram ao impeachment da presidente dois anos depois - fato também narrado pelo podcast no episódio de 2016.

A pandemia de covid-19 é um dos principais assuntos do episódio do ano de 2020. O Brasil teve que lidar com a maior taxa de vítimas da história brasileira e uma crise sanitária sem precedentes. No mundo, a morte de George Floyd, um americano negro, morto asfixiado por um policial branco, causou revolta e levou manifestantes às ruas nos Estados Unidos, dando início ao movimento "Black Lives Matter", se espalhando pelo mundo todo.

O novo capítulo da série, que será lançado no dia 22 de outubro, começa com uma contextualização do ano de 2022, marcado, no cenário mundial, pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. No Brasil, o retorno do carnaval, ainda que em abril, dá a impressão de que o período pandêmico ficou no passado, enquanto o governo federal anuncia o fim do estado de emergência sanitária. Os brasileiros enfrentam um cenário de polarização política que precede as novas eleições gerais de 2022.

