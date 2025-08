Com investimento milionário, Lote Litoral já recupera 34 km de rodovias e prevê obras até 2027

A concessão do Lote Litoral Paulista já resultou na recuperação de 34 km de faixas em rodovias que cortam a Baixada Santista, o Alto Tietê e o Vale do Ribeira, em quase dois anos de contrato e com R$ 721 milhões de investimentos previstos até o fim de 2025, segundo levantamento do governo de São Paulo.

Foram R$ 255 milhões investidos no primeiro ano e R$ 466 previstos até o fim deste ano.

Sob responsabilidade do Consórcio Novo Litoral (CNL), as entregas iniciais incluem a aplicação de 17,3 mil toneladas de novo pavimento, reparos em trechos críticos e a instalação de 8 bases operacionais de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com atendimento 24 horas.

As principais obras abrangem as duplicações da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, a construção de 108 quilômetros de marginais com iluminação e calçamento, 27 passagens em desnível, 22 quilômetros de acostamentos, além da implementação de ciclovias e novas passarelas, para ampliar a conectividade urbana e garantir maior segurança para os usuários.

A previsão é que essas intervenções sejam concluídas entre 2027 e 2028.

"A cobrança só começa após a entrega. Esse modelo é transparente e justo. Já podemos observar melhorias visíveis e efetivas em diversas cidades como Arujá, Bertioga, Itanhaém, Mongaguá, Miracatu e Itariri, com impacto direto na segurança, fluidez do tráfego e qualidade de vida", afirma Rafael Benini, secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, à EXAME.

Atualmente, sete frentes de trabalho estão em operação nos municípios de Bertioga, Santos, Miracatu e Peruíbe, com foco no reforço da sinalização, roçada, iluminação e na preparação dos trechos que receberão as grandes obras previstas, como duplicação, marginais, passarelas, ciclovias, entre outras.

Com um total de R$ 4,3 bilhões em investimentos e 213 km de extensão viária contemplada, o projeto prevê a modernização completa da infraestrutura da região.

Por se tratar de uma modalidade concessão patrocinada, existe a previsão do governo entrar com uma parte dos recursos para viabilizar os investimentos. O valor de recursos públicos no empreendimento será de R$ 179,1 milhões anuais.

Entre as rodovias incluídas no lote estão a SP-055 (Rodovia Padre Manoel da Nóbrega), SP-088 (Mogi-Dutra) e SP-098 (Mogi-Bertioga), que cruzam os municípios de Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Bertioga, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri, Pedro de Toledo e Miracatu.

O objetivo do lote é melhorar a qualidade dos trechos que ligam a capital paulista às praias do estado, além de criar um novo acesso ao Porto de Santos.

Ao todo, serão mais de 90 km de duplicações, 10 quilômetros de faixas de ultrapassagem e 47 quilômetros de acostamentos. Também serão construídos 73 quilômetros de ciclovias e 27 novas passarelas para pedestres.

As rodovias terão pedágios no sistema Free Flow, que permite o pagamento automático de tarifas. A cobrança eletrônica será implementada apenas após a conclusão das obras prioritárias, que estão sob fiscalização da Artesp. O início da cobrança dependerá da finalização das marginais entre Praia Grande e Peruíbe. Até lá, os moradores da região do Litoral Sul terão isenção total.