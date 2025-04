Em leilão sem disputa, consórcio Porto do Rio de Janeiro leva terminal RDJ11 por R$ 2,1 milhões

O Consórcio Porto do Rio de Janeiro, composto por Triunfo Logística Ltda. e Sul Real GMBL, venceu nesta quarta-feira, 20, o leilão do terminal portuário RDJ11, no Rio de Janeiro, com oferta de outorga de R$ 2,1 milhões. A proposta foi a única apresentada no certame realizado na B3, sede da Bolsa de Valores de São Paulo.

O empreendimento será destinado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos — como concentrado de zinco — e carga geral, especialmente produtos siderúrgicos. A previsão é de investimentos diretos de R$ 6,8 milhões. Considerado um ativo de menor porte, o contrato será de 10 anos.

Entre as obras previstas estão a demolição de estruturas físicas inoperantes para requalificação total da área. O fluxo operacional previsto no RDJ11 inclui recepção rodoviária e ferroviária, armazenagem e expedição aquaviária para carga geral, e operações inversas para granéis sólidos.

O governo federal realiza ainda o leilão de outros três terminais, todos do porto de Paranaguá, no Paraná. O pacote faz parte do primeiro pacote de arredamentos Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) em parceria com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) com previsão de atrair mais de R$ 800 milhões em investimentos.