Com onda de calor, Sudeste e Centro-Oeste terão temperatura 'muito fora do normal' nos próximos dias

A sensação de que este é um outono com ares de verão deve permanecer nos próximos dias. O MetSul aponta que a quarta onda de calor no Brasil em 2024 terá impacto neste fim de semana. As altas temperaturas devem atingir, em particular, as regiões Centro-Oeste e Sudeste, com médias "muito fora do normal" para esta época do ano. Nos próximos dias, a máxima em algumas cidades do país deve alcançar números "nunca registrados no fim de abril e em maio".

O instituto indica que as altas temperaturas nas regiões são projetadas para os últimos dias deste mês e para a primeira semana completa de maio, ou seja, um período de, no mínimo, dez dias.

O calor será especialmente intenso no interior do estado de São Paulo, onde máximas acima de 35ºC serão frequentes nos próximos dias. Na capital, os termômetros podem chegar a 31ºC a 33ºC em algumas tardes do fim de abril.

O estado do Rio de Janeiro também deve experimentar calor extremo. A temperatura na capital e na Baixada Fluminense deve variar entre 35ºC e 38ºC. Em alguns dias, especialmente na primeira semana de maio, as máximas podem ficar acima de 40ºC.

A previsão também é de muito calor em Minas Gerais e no Espírito Santo, ainda que as marcas não sejam "tão extremas" quanto em São Paulo e no Rio.

No interior de Minas, cidades mais a oeste e ao norte do estado devem experimentar as maiores máximas. Já Belo Horizonte pode ter temperaturas acima de 30ºC, quando a média máxima de maio é de 25,7ºC.

Previsão do tempo

Durante o fim de semana no Rio haverá redução de nebulosidade, com poucas nuvens no céu e sem previsão de chuva. De acordo com o Alerta Rio, a máxima no sábado pode chegar a 33°C e a mínima 16°C. Já no domingo, a máxima pode chegar a 35°C e a mínima 19°C. Em São Paulo, a máxima para o sábado é 32ºC e mínima de 19ºC. No domingo, os termômetros ficam entre 33ºC e 21ºC.

Já no Mato Grosso do Sul e em partes de Minas Gerais e São Paulo, as temperaturas seguem elevadas por conta da passagem do anticiclone. O anticiclone é uma área de alta pressão atmosférica com um centro de alta pressão e circulação de ar divergente. Ou seja, uma área onde o ar desce da atmosfera superior para a superfície, criando condições de tempo estável e seco. O fenômeno atinge, desde a segunda-feira, a região centro-sul do país, com temperaturas ficando de 3°C a 5°C acima da média na maioria desses estados.

Segundo o Climatempo, o fenômeno já pode ser caracterizado como uma onda de calor. Para o Instituto Nacional de Meteorologia, no entanto, apesar das temperaturas mais elevadas, ainda não é possível fazer essa afirmação. O órgão explica que, para receber essa denominação, a temperatura deve ficar 5ºC acima da média mensal pelo período de, no mínimo, dois a três dias consecutivos.

Nesse momento, de acordo com o Inmet, há uma amplitude térmica — diferença entre a temperatura mínima e a máxima — e um monitoramento sobre onda de calor.