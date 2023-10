Com greve do Metrô e CPTM, veja alternativas para se locomover em SP nesta terça

Os sindicatos dos funcionários do Metrô, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) entraram em greve de 24 horas nesta terça-feira, 3, contra os projetos de privatização em discussão pelo governo Tarcísio de Freitas. Por conta da paralisação, parte da população precisará mudar de trajeto para se locomover pela cidade.

Com a greve do Metrô e da CPTM, as linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha, 15-prata, 7-rubi, 10-turquesa, 11-coral, 12-safira e 13-jade não devem funcionar nesta terça-feira. A EXAME listou as principais alternativas para que a população da capital e da Grande São Paulo chegue em seus respectivos destinos.

Metrô e CPTM

As linhas 4-amarela, 5-lilás, 8-diamante e 9-esmeralda vão operar normalmente em meio à greve -- elas são administradas pela iniciativa privada. Por isso, são alternativas para passageiros se locomover pela cidade.

Ônibus

O prefeito Ricardo Nunes anunciou que, durante todo o dia, 100% da frota de ônibus estará em operação. “Há um número maior de ônibus nos horários de pico, e no entrepico diminui, mas amanhã será a carga o dia todo.”