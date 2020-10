Com foco nas periferias, SP amplia centros de testagens da Coronavac

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou nesta sexta-feira, 23, que a região metropolitana de São Paulo ganhará seis novos centros de testagem da vacina chinesa Coronavac. Sob supervisão do Hospital Emílio Ribas, os novos centros serão instalados em áreas periféricas da região metropolitana, onde as taxas de contaminação pelo vírus são mais altas. São elas: Guaianases, Mandaqui e Santo Amaro, além de outros dois centros em São Caetano do Sul, na região do ABC paulista, e mais um em Osasco.

“Os novos centros ampliam a base de captação de voluntários para acelerar a conclusão dessa fase de testes“, explicou Dimas Covas. O diretor do Instituto Butantan estima que, com mais voluntários, o estudo atinja a marca mínima de 61 contaminados entre os voluntários mais rapidamente, permitindo confirmação da eficácia da vacina. “Esperamos que isso aconteça em novembro, meados de dezembro.”

Assim que a eficácia da vacina for comprovada pelo estudo, um relatório será enviado à Anvisa, que analisará os dados e deliberará sobre a liberação do imunizante para vacinação da população.

As conclusões sobre eficácia dependem da ocorrência de um número mínimo de infecções por covid-19 entre os voluntários. Esse índice, definido por cálculos estatísticos, é necessário para que os pesquisadores comparem quantos dos contaminados estavam no grupo vacinado e quantos faziam parte do grupo que recebeu o placebo. Se o total no segundo grupo for significativamente superior ao do primeiro, haverá evidência de que a vacina foi capaz de proteger contra a covid.

Covas afirmou, também, que as linhas de produção da vacina no Instituto Butantan estão prontas para iniciar a produção. Como a matéria-prima vem da China, a importação também depende de um aval da Anvisa, que deve sair em cinco dias úteis.

“Tivemos um certo atraso nessa liberação, mas ontem houve uma sinalização da Anvisa de que ela será expedida em cinco dias úteis”, disse Covas. “Com essa autorização, a importação leva mais três dias e, então, já podemos começar a produção das 40 milhões de doses que serão fabricadas pelo Instituto Butantan.”

Somadas às 6 milhões de doses que serão importadas da China já prontas para aplicação, o estado de São Paulo terá doses suficientes para imunizar toda sua população, de 46 milhões de habitantes.