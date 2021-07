Com foco na Covaxin, CPI deve ouvir diretora da Precisa nesta terça-feira

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A CPI da Covid deve ouvir nesta terça-feira, 13, a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades. Na noite de segunda-feira, 12, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, atendeu parcialmente um pedido de Medrades, e garantiu que ela possa ficar em silêncio com relação a fatos que a incriminem durante depoimento na comissão.

Fux também determinou que a responsável técnica da Precisa - empresa que representa no Brasil a Bharat Biotech, fabricante da vacina indiana Covaxin - não seja submetida ao compromisso de dizer a verdade, mas negou o pedido para que ela tivesse o direito de não comparecer à oitiva.

Emanuela Medrades é a responsável técnica da Precisa, empresa que representa a Bharat Biotech, fabricante da vacina indiana Covaxin, no Brasil. Ela foi citada em outros depoimentos, como do consultor do Ministério da Saúde William Santana, que trocou e-mails com Medrades sobre o contrato da Covaxin.

Segundo Santana, a diretora enviou três invoices (notas fiscais) com erros variados ao longo das tratativas pela importação do imunizante. Os documentos apresentavam vários problemas, inclusive relacionados a quantitativo de doses, adiantamento de pagamento e inclusão de uma empresa que não estava disposta no contrato, a Madison Biotech.

No pedido ao STF, os advogado de Medrades pedem que, se ela for à sessão, possa permanecer em silêncio, e não precise fazer o compromisso de dizer a verdade. Além disso, pedem que ela possa deixar a sessão, "se conveniente ao exercício de seu direito de defesa".

A defesa alega que ela foi convocada na "inequívoca condição de investigada" e, por isso, não deve ser obrigada a se incriminar. Além de ser alvo da CPI, Medrades é investigada pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal sobre as possíveis irregularidades no contrato da Covaxin. A CPI já autorizou a quebra de sigilo telefônico e telemático da diretora.

“Revela-se imprescindível a impetração da presente ordem de habeas corpus com o intuito de garantir à ora paciente o direito de não ser constrangida a comparecer à sessão para a qual está marcada a sua oitiva perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, sem sofrer qualquer sanção pelo não comparecimento", diz o pedido de habeas corpus.

