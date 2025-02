Com calor de 42 ºC, vai faltar água em 37 bairros do RJ, abastecidos pela Águas do Rio

Com temperatura máxima de 42 ºC prevista para esta segunda-feira, 17, segundo o Alerta Rio, a Águas do Rio informa que 37 bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro ficarão sem fornecimento de água por conta de um reparo emergencial realizado em uma adutora, em Benfica, na Zona Norte. Segundo a concessionária, equipes atuam para concluir o reparo até o final da noite.

Em nota, a Águas do Rio esclareceu que o reparo não foi uma decisão da concessionária, especialmente em um período de calor intenso, mas sim uma "emergência". A empresa informou ainda que, após a conclusão do serviço, o abastecimento será retomado de forma gradual, com normalização prevista em até 72 horas. No entanto, áreas mais elevadas e localizadas nas extremidades do sistema de distribuição podem enfrentar um tempo maior para a regularização do fornecimento.

Veja os bairros afetados

Abolição, Água Santa, Benfica, Brás de Pina, Cachambi, Cavalcante, Coelho Neto, Colégio, Del Castilho, Encantado, Engenho Dentro, Engenho da Rainha, Engenho Novo, Higienópolis, Inhaúma, Irajá, Jacaré, Madureira, Maguinhos, Méier, Olaria, Piedade, Penha, Penha Circular, Pilares, Quintino Bocaiúva, Riachuelo, Rocha, Sampaio, São Francisco Xavier, Todos os Santos, Tomás Coelho, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vila Da Penha e Vista Alegre.

A concessionária orienta que os clientes mantenham a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo, até a regularização do fornecimento.

A interrupção no abastecimento acontece em meio a uma onda de calor extremo na cidade. A prefeitura alertou que, entre esta segunda e terça-feira, o Rio pode alcançar o nível de calor 4 (NC4), um marco inédito desde a criação do Protocolo de Enfrentamento ao Calor Extremo há pouco mais de sete meses. A escala vai até o NC5, o nível máximo.