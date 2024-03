Com Bolsonaro, Ramagem lança pré-candidatura à prefeitura do Rio em escola de samba na Zona Oeste

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai participar neste sábado do evento de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) à prefeitura do Rio. A solenidade será na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, localizada na Zona Oeste do Rio. Segundo o PL, o espaço foi escolhido para receber o evento por conta da sua localização, em uma região de fácil acesso, e alugado pela legenda de forma contratual por R$ 10 mil, sem nenhuma relação com a direção da agremiação.

O evento na escola de samba, que tem o bicheiro Rogério Andrade como seu patrono, será a primeira aparição de Bolsonaro ao lado de Ramagem no Rio de Janeiro em um evento relacionado à eleição de 2024. O ex-presidente é tido com o principal cabo eleitoral da campanha do deputado federal, que comandou a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante seu governo. Apoio aos candidatos

O ex-presidente fará uma espécie de “turnê” pelo Rio, nos dias 15 e 16 deste mês, para manifestar apoio a candidatos a prefeito de seu partido. Com trajetória política construída no estado, ele pretende dar início de vez ao projeto do PL de conquistar o comando de pelo menos 20 das 92 cidades fluminenses nas eleições de 2024.