Com alta de internações, São Paulo abrirá 700 novos leitos

O estado de São Paulo abrirá 700 novos leitos de internação nos próximos 10 dias. A medida figura como uma forma de conter o aumento de ocupação nos hospitais diante do crescimento dos casos de Covid-19.

Entenda como o avanço da vacinação afeta seus investimentos. Aprenda com a EXAME Academy

De acordo com dados apresentados pelo secretário de Saúde estadual, Jean Gorinchteyn, atualmente são 3,6 mil pessoas em UTIs e mais 7,3mil em enfermarias. Ele lembrou que no pico da segunda onda, esse número chegou a 13 mil pessoas somente em UTI em casos, portanto, mais graves.

Na última semana, o número de pacientes em geral – considerando UTI e enfermarias – o aumento de internados foi de 33,4%. Considerando o patamar de duas semanas atrás, o número atual de internações é 98% maior do que o aferido naquela época.

– Exatamente frente a isso e em concomitância a termos seis regiões com mais de 80% de ocupação, que medidas tiveram que ser tomadas pelo estado de São Paulo – afirmou Gorinchteyn.

Os novos leitos serão dedicados às unidades hospitalares de 14 regiões do Estado, incluindo capital e municípios da Grande São Paulo e as regionais de saúde de Araraquara, Baixada Santista, Barretos, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté.