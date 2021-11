Com 55% da população imunizada, Brasil tem média de mortes abaixo de 300

O Brasil registrou 305 novas mortes pela covid-19 neste sábado, 6. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 236, abaixo de 300 pelo sexto dia consecutivo.

O número de novos casos notificados foi de 10.648, enquanto a média de novos testes positivos na última semana é de 10.033. No total, o Brasil tem 609.417 mortos e 21.871.930 casos da doença.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, g1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 21,06 milhões de pessoas se recuperaram desde o início da pandemia no País.

São Paulo registrou 179 mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas, o maior total para o período. Acre, Amapá, Mato Grosso, Rondônia e Sergipe não notificaram óbitos pela covid neste sábado.

Vacinação

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste sábado, 6, a 155.663.694, o equivalente a 72,97% da população total. Nas últimas 24 horas, 254,9 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 155 milhões de vacinados, 119,2 milhões estão com a imunização completa contra o coronavírus, o que representa 55,89% da população total. Nas últimas 24 horas, 395,3 mil pessoas receberam a segunda dose e outras 2.161 receberam um imunizante de aplicação única.

Neste sábado, 289,1 mil pessoas receberam a dose de reforço. Ao todo, o País já tem 9,81 milhões de brasileiros "revacinados".

Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou 941,6 mil doses nas últimas 24 horas.

São Paulo tem 80,76% da população total vacinada ao menos com uma dose contra o coronavírus, enquanto 69,39% tem o esquema vacinal completo (duas doses ou aplicação única), o mais avançado do País. Os outros quatro Estados mais adiantados na campanha são: Mato Grosso do Sul (65,08%), Rio Grande do Sul (61 88%), Santa Catarina (59,79%) e Paraná (58,56%).