Com 1.656 mortes, Brasil tem o pior domingo desde o início da pandemia

O Brasil registrou 1.656 mortes por coronavírus neste domingo, 28. O número marca a pior marca para o dia da semana desde o início da pandemia. Isso é o mostra um levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Quer acompanhar as principais notícias do mercado com análises de qualidade? Assine a newsletter de EXAME Research.

O recorde anterior havia sido batido na semana passada, quando 1.270 pessoas morreram por covid-19. Entre as duas datas, o aumento no número de óbitos supera a marca de 30%.

Com as novas mortes, o número total de fatalidades em decorrência do vírus Sars-CoV-2 no Brasil passa a ser de 312.206 vítimas. Já o número de infectados ultrapassa a marca de 12,5 milhões de pessoas no país com os 44.326 novos casos registrados neste domingo.

Média móvel preocupa

Com as mortes deste domingo, o Brasil bate também mais um recorde em relação a média móvel de mortes nos últimos 7 dias. Pelo terceiro dia consecutivo, a média superou os registros anteriores e neste domingo o número chegou em 2.598 óbitos.

Os dados, neste caso, são do consórcio de veículos de imprensa, que computa 1.605 mortes pela covid-19 neste domingo. Este foi o 67º dia seguido com a média acima de mil mortes na relação dos últimos 7 dias. É o 12º dia seguido em que a marca ultrapassa as 2 mil mortes por dia.