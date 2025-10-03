CNH Social: Maranhão abre 10 mil vagas para tirar a carteira de graça; saiba como se inscrever

O processo de habilitação inclui aulas teóricas (mínimo de 45 horas) e práticas (20 horas), além das provas. (Rodrigo Sanches/Exame)
Publicado em 3 de outubro de 2025
Última atualização em 3 de outubro de 2025 às 14h05.
O governo do Maranhão lança nesta sexta-feira, 3, o edital do Programa CNH Social 2025, que oferece 10 mil vagas gratuitas para a primeira habilitação. A iniciativa do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MA) visa atender pessoas de baixa renda em 72 municípios do estado.
A solenidade de lançamento aconteceu às 9h30 no Salão de Atos do Palácio dos Leões, em São Luís, com a presença do governador Carlos Brandão. Como divulgado, as inscrições começam hoje e se estendem até o dia 22 de outubro.
As vagas disponibilizadas estão divididas entre as categorias A e B, sendo 6 mil vagas para motocicletas e 4 mil para carros de passeio. A distribuição reflete a alta demanda por habilitação para motos no estado, onde esse meio de transporte é comum tanto em áreas urbanas quanto rurais.
O programa cobre integralmente os custos do processo de habilitação, exceto taxas para refazer provas a partir da terceira tentativa. Os serviços são:
É importante reforçar que o programa garante até duas tentativas gratuitas nas provas. Caso o candidato não seja aprovado nas duas primeiras chances, os custos de novas tentativas ficam por conta dele.
Para participar, os candidatos devem atender aos seguintes critérios:
Os municípios contemplados incluem São Luís, Imperatriz, Caxias, Bacabal, Codó, Timon, Açailândia, Balsas, Chapadinha, Pedreiras, Santa Inês, Itapecuru-Mirim, Pinheiro, São José de Ribamar, Paço do Lumiar, entre outros.
As inscrições acontecem de 3 a 22 de outubro de 2025 e são totalmente gratuitas. O processo pode ser feito de duas formas:
Pela internet:
Presencialmente (para quem não tem acesso à internet):
É recomendado que os interessados confirmem previamente sua situação cadastral em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Isso evita problemas na validação dos dados, já que a seleção dos candidatos será feita com base nas informações do CadÚnico.
Após o encerramento das inscrições, o Detran-MA validará os dados e divulgará a lista de selecionados. O processo de habilitação inclui aulas teóricas (mínimo de 45 horas) e práticas (20 horas), além das provas. A previsão é que as CNHs sejam emitidas ao longo de 2026.