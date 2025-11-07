CNH Popular 2025 inicia período de inscrições no Ceará; veja as regras

O Governo do Ceará abriu nesta quinta-feira, 6, as inscrições para a 10ª edição do CNH Popular. Nesta fase, o programa está oferecendo 20 mil vagas gratuitas para a primeira habilitação categoria B, destinadas a pessoas de baixa renda em todo o estado.

De acordo com a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), as inscrições seguem até domingo, 10, podendo encerrar antes caso as vagas se esgotem. O cadastro é feito exclusivamente pelo site.

Quem pode participar

Para se inscrever, é preciso ter no mínimo 18 anos completos até a data de emissão da CNH, além de comprovar renda familiar de até dois salários mínimos. Vale destacar que o candidato não pode ter habilitação ativa ou em processo de obtenção.

O programa dá prioridade a grupos vulneráveis na seleção. Portanto, quem se enquadra nessas categorias tem mais chances de ser contemplado:

Beneficiários do CadÚnico e Bolsa Família;

Quilombolas e indígenas;

Mulheres vítimas de violência doméstica com medida protetiva;

Pessoas com deficiência;

Egressos do sistema prisional em liberdade condicional ou definitiva.

Como fazer a inscrição

O processo é todo online, exigindo documentos digitalizados como CPF, RG, comprovante de residência no Ceará e foto 3x4 recente. Além disso, quem se enquadra nos grupos prioritários precisa apresentar documentação específica, como número do NIS para beneficiários do CadÚnico ou laudo médico para pessoas com deficiência.

Após o preenchimento do formulário, o candidato recebe um e-mail de confirmação com o número de inscrição, permitindo acompanhar o andamento do processo.

Sorteio e próximos passos

O sorteio eletrônico acontecerá no dia 12 de novembro, com transmissão ao vivo e o resultado sendo divulgado no site do programa e no Diário Oficial do Estado.

Quem for selecionado terá até cinco dias úteis para comparecer a um posto do Detran-CE, levando os documentos originais para validação.

Após essa etapa, o candidato será encaminhado para aulas teóricas e práticas em autoescolas credenciadas, além de realizar os exames médico, psicológico, teórico e prático.

Todo o processo é custeado pelo governo estadual, em parceria com o Detran-CE e prefeituras, sendo o prazo de até seis meses para conclusão.