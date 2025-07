CNH da Gente: governo da Bahia divulga lista de beneficiados; veja como consultar resultado

O governo da Bahia divulga nesta quarta-feira, 23, os nomes dos beneficiários do programa CNH da Gente, que oferece, de forma gratuita, a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a população de baixa renda do estado.

As inscrições para o programa ocorreram entre os dias 16 de junho e 30 de junho. A lista de selecionados será disponibilizada no portal oficial do governo da Bahia.

Os contemplados também serão notificados por meio de mensagens no aplicativo WhatsApp, no número de telefone informado na inscrição.

A gratuidade abrange a obtenção da primeira CNH nas categorias A ou B.

O programa não terá custo para os candidatos, e toda a comunicação será realizada exclusivamente por meio dos canais oficiais do governo.

Ao todo, estão disponíveis 12 mil vagas para ter CNH social:

2 mil para estudantes do ensino médio da rede pública estadual;

5 mil vagas para estudantes da SEC (Secretaria da Educação do Estado da Bahia), com idade superior a 18 anos, inscritos no programa Bolsa Presença;

1 mil vagas para o programa Bahia pela Paz, destinado a jovens;

50 vagas para famílias vítimas da explosão na fábrica de fogos em Santo Antônio de Jesus;

3.950 vagas para a população cadastrada no CadÚnico.

Resultado da CNH da Gente

Segundo o governo, a divulgação da seleção será realizada no portal BA.GOV.

O que fazer após ser selecionado na CNH da Gente?

Segundo o governo, após a homologação automática e sistêmica da seleção dos candidatos, serão publicadas as listas informando os candidatos selecionados por tipo de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pretendida e outros itens que se fizerem necessários.

Após a publicação da lista final dos candidatos selecionados, o candidato ao Processo de Habilitação deverá obedecer ao prazo de até 30 (trinta) dias para realizar a abertura do serviço nas Unidades de Atendimento do DETRAN, no município cujo endereço foi informado no momento da inscrição.

Após a abertura do serviço no posto de atendimento, o candidato deverá acompanhar o andamento de todo o processo por meio da "consulta de andamento da CNH", disponível no portal do Detran ou no BA.GOV.

Quais são os pré-requisitos e documentos necessários para conseguir a CNH gratuita na Bahia

Requisitos:

Ter preenchido os requisitos necessários do edital

Ter acima de 18(dezoito) anos de idade, na data do requerimento; Ser penalmente imputável; Estar inscrito, como titular ou dependente, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, regulamentado pelo Decreto Federal nº11.016, de 29 de março de 2022, com cadastro atualizado até 28/02/2025; Ser domiciliado no Estado da Bahia; Possuir inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; Possuir carteira de identidade ou equivalente; Não estar judicialmente impedido de possuir a CNH;

Ter realizado a inscrição

Documentos Necessários: