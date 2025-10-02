Clonazepam, genérico do Rivotril, tem lote recolhido por falta de eficácia

O Laboratório Teuto informa que realizará o recolhimento voluntário do lote 3591454 do medicamento Clonazepam 2,5MG/ML (B1) Solução oral 20ml Gen. Essa ação ocorre após a constatação de comprometimento da eficácia terapêutica do produto, o que resulta na ausência do efeito esperado.

Como medida preventiva, o recolhimento será iniciado por meio da comunicação direta com as autoridades de Vigilância Sanitária e toda a rede de distribuição, em conformidade com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em virtude dessa falha na eficácia do medicamento, os sintomas para os quais o CLONAZEPAM é indicado podem permanecer sem o tratamento adequado. Por isso, é recomendado que os pacientes interrompam o uso do lote citado e se dirijam ao local de compra para a troca do produto.

Vale destacar que o Clonazepam é a substância genérica do medicamento Rivotril, amplamente utilizado no tratamento de diferentes condições neurológicas e psiquiátricas.

Em nota divulgada, o Laboratório Teuto reforça que a segurança e a qualidade de seus produtos são de extrema importância, e garante que todas as medidas corretivas já foram tomadas.