Clima em São Paulo: sensação de frio começa a diminuir nesta segunda-feira

O frio presente desde sábado, 7, e domingo, 8, na capital paulista tende a desaparecer. Despois de um fim de semana chuvoso, com temperaturas entre 15ºC e 21ºC, a segunda-feira, 9, terá sol em alguns momentos do dia, com previsão de máxima em torno dos 22ºC e umidade acima dos 65%.

No decorrer da semana, as temperaturas sobem para até 24ºC e 25ºC na terça, 10, e na quarta-feira, 11, respectivamente, com chuva nos dois dias

No estado, a previsão é de que a chuva atinja grande parte de São Paulo durante todo o domingo, com volumes maiores que 60 mm no norte e no centro-leste paulista.

Segundo dados do Inmet, para fora da capital, haverá chuva em praticamente todos os municípios paulistas, com a diferença de que a temperatura poderá subir para níveis de verão em algumas regiões. Em Sorocaba (a 99 quilômetros de São Paulo), por exemplo, a previsão é de que na quarta-feira, 11, a máxima atinja 28ºC.