Ciro Gomes anuncia teste positivo para covid-19 e suspende pré-campanha

O pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) testou positivo para a covid-19. O pedetista fez o anúncio em publicação no Twitter, na qual também compartilhou a foto do teste e comentou que é "forçado a suspender as atividades de campanha" temporariamente.

Os sintomas da doença são leves até o momento, segundo ele. Respondendo a sua postagem original, pediu que todos aqueles que estiveram em contato com ele nos últimos dias façam o teste para o novo coronavírus.

"Infelizmente testei positivo para a Covid. Os sintomas estão leves e, se Deus quiser, breve estarei recuperado. Sou forçado a suspender atividades de pré-campanha. Mas, com as devidas precauções, farei a Ciro Games, amanhã, direto de minha casa", escreveu o pré-candidato.

No fim de semana, Ciro esteve em Curitiba, capital do Paraná, para a filiação do ex-deputado federal Ricardo Gomyde, que deve concorrer pelo partido ao Senado. Já na sexta-feira, o pedetista assistiu à missa do padre Júlio Lancelloti, em São Paulo.

Ciro viajaria na noite desta segunda-feira para o Rio de Janeiro. Na cidade, além de encontros com aliados na capital fluminense e em Niterói, o pedetista também iria gravar seu programa no Youtube "Ciro Games" presencialmente na casa do roteirista e humorista Antonio Tabet, na terça-feira.

O pré-candidato também era um dos convidados do evento "Pensar Brasil", que acontece no Museu do Amanhã. Ciro discursaria numa mesa com o presidente do PDT, Carlos Lupi, na quinta-feira. Todas as agendas no Rio foram canceladas.

"Peço aos que tiveram contato mais próximo comigo, nos últimos dias, que façam seus testes mesmo se não estiverem apresentando sintomas. E recomendo a todos que se cuidem, pois a pandemia não acabou!", disse o pedetista.

Apesar do ocorrido, Ciro afirmou que manterá a sua live semanal de terça-feira, realizando-a em sua casa "com as devidas precauções".

