Cidade de SP registra temperatura mínima de 5ºC; veja a previsão do tempo

A cidade de São Paulo registrou uma mínima média de 9ºC na madrugada deste domingo, 16, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. A menor temperatura absoluta foi de 5ºC na subprefeitura de Capela do Socorro, na zona sul. A capital paulista segue em alerta para baixas temperaturas desde a quinta-feira, 13, e a previsão do tempo é que o frio siga nos próximos dias.

“As condições de tempo seguem sem alterações significativas na capital paulista, que permanece com variação de nuvens e sensação de frio”, diz comunicado do CGE. Não há registro de chuva na cidade.

Ao menos 15 subprefeituras registraram uma mínima abaixo de 10ºC. Na zona norte, os registros foram nas de Perus (7,8ºC), Pirituba (8,7ºC), Tremembé (9,3ºC) e Vila Maria/Vila Guilherme (9,6ºC). Na leste, nas de São Mateus (9,8ºC), Vila Prudente (9 6ºC), Itaim Paulista (9,5ºC), Itaquera (9,6ºC), São Miguel Paulista (9,6ºC) e Vila Formosa (9,9ºC). Butantã (9,1ºC) e Pinheiros (8,9ºC) foram as únicas abaixo da média na zona oeste, enquanto Jabaquara (9,8ºC), Capela do Socorro (5ºC) e Parelheiros (7,7ºC) tiveram esse tipo de registro na região sul.

No sábado, 15, as estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet) identificaram temperatura negativa apenas em General Carneiro, no Paraná, com -0,8ºC. O segundo registro de maior frio foi no interior de São Paulo, em Rancharia, com 0,1ºC. Outros 11 municípios também registraram mínima inferior a 1º C, nos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

Em parte do sul da Bahia, há alerta do Inmet para acumulado de chuva, com “baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco”.

No noroeste do Amazonas e na maior parte de Roraima, há aviso para chuvas intensas, com ventos de até 60 quilômetros por horas. “Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, pontua o Inmet.

Previsão do tempo para São Paulo

A previsão do CGE é que a próxima semana tenha baixas temperaturas. A sensação térmica pode cair, “em função dos ventos que sopram do quadrante sul”. A passagem de uma nova frente fria nas proximidades do litoral paulista pode resultar em chuva fraca e chuviscos ao longo da semana.

Para este domingo, a estimativa é de uma máxima de 24°C, sem previsão de chuva, com um clima semelhante ao registrado nos últimos dias. Por volta das 6 horas, a média da cidade estava em 10ºC.

“No decorrer do dia, sol entre poucas nuvens no período da manhã porém com aumento da nebulosidade a partir do fim da tarde, mas sem previsão de chuva”, destaca o CGE. As taxas mínimas de umidade do ar devem permanecer em cerca de 35%.

Para a segunda-feira, 17, a previsão é de um pequeno aumento na temperatura, com mínima de 13°C e máxima de 24°C. Os porcentuais mínimos de umidade do ar devem variar entre 45% e 95%. “O dia será marcado por sol, com aumento da nebulosidade a partir do fim da tarde, mas ainda sem expectativa de chuva significativa”, aponta o centro de gerenciamento.