Cidade de SP pode vacinar todos os adultos até 6 de agosto, diz secretário

O secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, disse, nesta sexta-feira, 9, que pode vacinar todas as pessoas adultas da cidade, com mais de 18 anos, até o dia 6 de agosto. A previsão depende da chegada de mais doses, que devem estar disponíveis nos próximos dias.

“Se recebermos quase 2,7 milhões de doses ao longo do próximo mês, conseguiríamos vacinar todas as pessoas com mais de 18 anos até o dia 6 de agosto”, disse o secretário em entrevista à BandNews TV nesta sexta-feira.

Se a previsão de Edson Aparecido se confirmar, o calendário seria antecipado em mais de um mês. De acordo com o secretário, a chegada de mais doses depende do governo do estado.

“Nós devemos definir ainda com a secretaria estadual o recebimento de novos lotes de vacina para que o processo de vacinação continue. Se conseguíssemos começar a faixa etária de 36 anos a partir de terça-feira, 13, seria necessário receber cerca de 150 mil doses”, afirmou.

No próximo domingo, 11, o governador João Doria (PSDB) marcou uma coletiva de imprensa em que vai apresentar “um anúncio consistente” que vai “impulsionar a vacinação no Brasil”. As frases foram ditas por ele na manhã desta sexta-feira. Ao longo desta semana, ele já vem falando que vai adiantar o calendário, e que ainda não tinha as datas previstas.

O grande trunfo de Doria (PSDB) para acelerar o ritmo de imunização é a compra de um lote extra de 4 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, anunciado nesta semana. Este lote é exclusivamente para o estado. O governador já tinha anunciado a intenção de adquirir 30 milhões de doses, mas ainda faltava a concretização do acordo. O valor não foi relevado.

"O estado de São Paulo comprou um montante extra de 4 milhões de doses diretamente com o laboratório Sinovac. O governo tinha a intenção de adquirir um total de 30 milhões de doses. 2,7 milhões chegam hoje [ele se referia a quarta-feira, dia 7] ao estado. E até o dia 26 de julho chegam mais 1,3 milhão de doses", disse o governador em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes na quarta-feira, 7.

Como está o calendário

Por enquanto, a previsão do governo de São Paulo é aplicar pelo menos a primeira dose de vacina contra a covid-19 no braço de toda a população adulta até o dia 15 de setembro. O calendário varia conforme a cidade, mas na capital paulista o processo está adiantado em relação ao cronograma do estado.

Na cidade de São Paulo, nesta sexta-feira a vacinação foi para quem tinha 38 anos. No sábado, há uma repescagem de primeira dose e imunização de segunda dose. Na segunda-feira, 12, é a vez de quem tem 37 anos. A lista com todos os postos de vacinação está no site da prefeitura.

Sexta-feira (9/7): 38 anos

Sábado (10/7): Repescagem de 41 a 38 anos e D2 de todos os grupos

Segunda-feira (12/7): 37 anos

(Datas das outras idades ainda não foram divulgadas pela prefeitura de SP)

De acordo com o secretário municipal de Saúde, assim que ficar confirmado o recebimento de mais doses, o calendário será divulgado.