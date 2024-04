Cidade de SP inicia vacinação contra dengue em crianças; veja os bairros que vão receber doses

A cidade de São Paulo começa nesta quinta-feira, 4, a vacinação contra dengue em crianças de 10 a 14 anos nos bairros de Itaquera, na Zona Leste, e na Vila Jaguara, na Zona Oeste da capital.

Segundo a administração municipal, os bairros vão iniciar a campanha por apresentar maior incidência de casos. Itaquera concentra o maior número de casos absolutos da doença na capital e a Vila Jaguara tem a maior incidência de dengue por 100 mil habitantes. As vacinas serão aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e duas AMAs dos distritos.

A prefeitura recebeu 8.310 de municípios vizinhos que tinham sobras que poderiam vencer se não fossem utilizadas. A Prefeitura retirou as vacinas contra a dengue na quarta-feira no Centro de Armazenamento no município de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo.

Inicialmente a administração municipal planejava realizar vacinação nas escolas, porém, a orientação é que os pais levem os filhos para receber o imunizante.

Nas escolas, está sendo distribuído o comunicado para ser entregue aos pais ou responsáveis com as informações sobre a doença, formas de transmissão e a necessidade da vacinação, com dados sobre a eficácia e segurança da vacina.

Será necessário apresentar o comunicado ou comprovante de endereço de residência deve ser apresentado no momento da vacinação na unidade de saúde.

Doses insuficientes

É esperado que as doses não sejam suficientes para vacinar as crianças nas regiões contempladas. Itaquera e Vila Jaguara têm somadas mais de 20 mil crianças na faixa etária definida pela prefeitura.

Por limitação no número de doses disponíveis, o imunizante foi disponibilizado pelo Ministério de Saúde para as cidades com pior quadro epidemiológico, ou seja, maior número de casos. Questionado pela reportagem sobre o envio de imunizantes para a capital, o ministério não respondeu até a publicação da matéria.

Segundo dados da pasta, o Brasil contabiliza 2,6 milhões de casos prováveis de dengue. Os óbitos pela doença são 991 e 1,4 mil estão em investigação. Até o momento, 11 estados decretaram emergência assim como 465 municípios. A cidade de São Paulo teve 33 mortes pela doença em 2024 e com

Quem pode tomar vacina contra dengue em SP?

A prefeitura vai vacinar crianças de 10 a 14 anos.

Em quais bairros têm vacina contra dengue?

Inicialmente, a prefeitura vai realização a vacinação apenas nos bairros de Itaquera e Vila Jaguara.