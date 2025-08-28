Cidade de São Paulo tem mais habitantes que 23 estados do Brasil: veja o ranking

(Paulo Lopes/Anadolu Agency /Getty Images)
A cidade de São Paulo é o mais populosa do Brasil, com 11,9 milhões de habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta quinta-feira, 28.
De acordo com os números, a população da capital paulista é maior que a de 23 outras unidades da federação, mantendo a liderança nacional. Palmas (TO) é a capital menos populosa, com 328,5 mil pessoas.
A cidade só não tem população que os seguintes estados:
O Brasil alcançou 213,4 milhões de habitantes em 1º de julho de 2025, com crescimento anual de 0,39% em relação ao ano anterior.
O IBGE projeta que a população brasileira continuará crescendo até 2041, atingindo 220,43 milhões de habitantes, e começará a diminuir a partir de 2042, chegando a 199,2 milhões em 2070.
Segundo Marcio Minamiguchi, gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, o país apresenta tendência de crescimento populacional cada vez menor: “Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População”.
Entre os estados mais populosos, São Paulo lidera a lista com 46,1 milhões de pessoas. Depois dele aparecem na lista:
Os menos populosos são:
O levantamento completo inclui todos os estados e municípios e serve de base para políticas públicas e planejamento socioeconômico.
Para estimar a população, o IBGE utiliza dados do Censo 2022, considerando taxas de natalidade e mortalidade, além de projeções anuais. Os números também subsidiam indicadores econômicos e sociodemográficos entre os censos.