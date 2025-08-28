Cidade de São Paulo tem mais habitantes que 23 estados do Brasil: veja o ranking

A cidade de São Paulo é o mais populosa do Brasil, com 11,9 milhões de habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta quinta-feira, 28.

De acordo com os números, a população da capital paulista é maior que a de 23 outras unidades da federação, mantendo a liderança nacional. Palmas (TO) é a capital menos populosa, com 328,5 mil pessoas.

A cidade só não tem população que os seguintes estados:

População do país em queda

O Brasil alcançou 213,4 milhões de habitantes em 1º de julho de 2025, com crescimento anual de 0,39% em relação ao ano anterior.

O IBGE projeta que a população brasileira continuará crescendo até 2041, atingindo 220,43 milhões de habitantes, e começará a diminuir a partir de 2042, chegando a 199,2 milhões em 2070.

Segundo Marcio Minamiguchi, gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, o país apresenta tendência de crescimento populacional cada vez menor: “Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População”.

Ranking de estados

Entre os estados mais populosos, São Paulo lidera a lista com 46,1 milhões de pessoas. Depois dele aparecem na lista:

Minas Gerais: 21,4 milhões

Rio de Janeiro: 17,2 milhões

Bahia: 14,9 milhões

Paraná: 11,9 milhões

Rio Grande do Sul: 11,2 milhões

Os menos populosos são:

Roraima: 738,8 mil

Amapá: 806,5 mil

Acre: 884,4 mil

Capitais e municípios

A cidade de São Paulo segue como a mais populosa do país, com 11,9 milhões de habitantes.

Palmas (TO) é a capital menos populosa, com 328,5 mil pessoas.

Serra da Saudade (MG) é o menor município, com 856 habitantes.

Uma novidade de 2025 é Boa Esperança do Norte (MT), com 5.877 habitantes, o mais novo município brasileiro, elevando o total para 5.571 cidades.

O levantamento completo inclui todos os estados e municípios e serve de base para políticas públicas e planejamento socioeconômico.

Para estimar a população, o IBGE utiliza dados do Censo 2022, considerando taxas de natalidade e mortalidade, além de projeções anuais. Os números também subsidiam indicadores econômicos e sociodemográficos entre os censos.