Cidade de São Paulo não terá mais chuva escura; Entenda 

A cidade de São Paulo não terá mais a chamada chuva escura, fenômeno que ocorre quando as nuvens de chuva encontram a fuligem das queimadas. A fumaça que chegou na capital paulista vinda do Pantanal se misturou com a nebulosidade. Além disso, uma frente fria vinda do Sul reduziu as chances da chuva escura na capital.

Segundo o Climatempo, no sábado, 19, a fumaça vindo das queimadas deixou a cidade embaçada e poluída. O céu estava nublado e com uma cor mais alaranjada do que o normal, por influência dos raios solares e da poluição. Dados da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo indicavam que a qualidade do ar estava de moderada a ruim.

No domingo, depois de vários dias quentes e secos, o tempo na cidade de ficou fechado e chuvoso. Não há expectativa de temporal, mas a chuva acontece em vários momentos com fraca a moderada intensidade. O Climatempo alerta para possíveis rajadas de vento, no período da tarde e à noite. “Há condições para rajadas moderadas a fortes entre 40 e 60 quilômetros por hora.” A temperatura mínima é de 17º C e a máxima de 21º C.

Na segunda-feira a frente fria já se afasta, mas o tempo continua instável. Entre segunda e terça-feira o céu continua nublado. A chuva acontece de forma frequente com moderada a forte intensidade em alguns momentos. As rajadas de vento variam entre 35 e 50 km/h. A mínima é de 14º C e a máxima de 18º C.

As temperaturas diminuem bastante entre domingo e a quarta-feira. Serão dias bem mais amenos no litoral e na capital, até com sensação de frio, comparando com os últimos dias.