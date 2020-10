Cidade de São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos, devido à forte chuva que começou na manhã deste domingo, 25. A região central e a zona oeste registraram granizo. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE) emitiu o alerta às 11h28, e já detectou quatro pontos de alagamento em diferentes regiões da cidade.

Segundo dados da rede meteorológica da Prefeitura de São Paulo, as chuvas mais significativas estão concentradas nas regiões do Butantã, Centro, Ipiranga, Vila Prudente e Mooca. Em atualização divulgada às 13h48, havia dois pontos ativos de alagamento, intransitáveis para veículos: na Praça das Bandeiras, na Sé, próximo ao Túnel Anhangabaú; e na Avenida Vinte e Três de Maio, na Vila Mariana, próximo ao Viaduto General Euclides de Figueiredo.

Houve outros dois pontos de alagamento intransitáveis, na Mooca, mas ambos já estão inativos. Um deles aconteceu na Rua Presidente Batista Pereira e o outro, na Radial Leste.

De acordo com o CGE, as áreas de instabilidade na zona sul formaram uma linha que se propaga para norte e deve atingir as demais regiões da capital nas próximas horas. A ocorrência de raios e rajadas de vento eleva o potencial de alagamentos. O tempo deve seguir instável ao longo da tarde.

A instituição recomenda que, em caso de alagamento, as pessoas evitem transitar em ruas com água acumulada, jamais tentem enfrentar correntezas e permaneçam em local seguro, como casas e prédios, longe da rede elétrica. Árvores não devem ser usadas como abrigo.