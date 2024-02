Ciclone subtropical raro deve avançar sobre a costa do Sul do Brasil; Santa Catarina está em alerta

A Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta sexta-feira, 16, sobre a formação de uma depressão subtropical em alto-mar. Segundo a MetSul Meteorologia, um ciclone raro no Atlântico Sul e com trajetória retrógrada atípica vai atuar durante os próximos dias na costa brasileira.

O sistema meteorológico tem característica incomum, já que, ao contrário da maioria dos ciclones que afetam a América do Sul, que têm características extratropicais, esta formação deverá ter características tropicais.

Na prática, isso significa que o ciclone será integralmente quente, dos níveis baixos a altos da atmosfera. De acordo com a MetSul, o ciclone que inicialmente será subtropical e identificado como uma tempestade subtropical (vento sustentado de 63 km/h ou mais) deve assumir características tropicais, passando a ser uma tempestade tropical (vento sustentado de 63 km/h a 118 km/h), o estágio de um ciclone tropical que precede um furacão.

Ciclones tropicais possuem núcleo quente e centro bastante definido, são formados próximos à linha do Equador e geralmente acompanhados de tempestades e chuvas torrenciais. Também são os mais propensos a causarem furacões. Os extratropicais surgem preferencialmente em latitudes médias e são formados pelo contraste de temperaturas de diferentes massas de ar.

Em relação a trajetória, a análise da MetSul aponta que avançará da costa do Sudeste para o litoral do Sul do Brasil. O que ainda não está claro — e pode definir a intensidade das tempestades — é o quanto o sistema o vai se aproximar da costa e se ele se permanecerá apenas sobre o oceano, sem tocar terra.

“Mesmo que o cenário menos provável pelas simulações dos modelos de hoje seja o ciclone tropical tocando terra, a complexidade deste tipo de sistema meteorológico e o histórico da região exigem muita atenção nos próximos dias no litoral do Sul do Brasil, em particular de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul”, afirma Estael Sias em publicação da MetSul.

Em Santa Catarina, a Defesa Civil afirmou que o maior impacto deve ser relacionado aos fortes ventos, que devem ocorrer com intensidade moderada nas regiões costeiras, com destaque para a Grande Florianópolis e o Litoral Sul.

Tempo nas capitais

No Rio de Janeiro, a chuva não deve chegar na cidade no sábado. Com máxima de 31°C e mínima de 20°C, o dia ficará nublado na parte da manhã e com poucas nuvens durante a tarde. Já no dia seguinte, há chances do tempo ficar instável. Com as temperaturas entre 32°C e 22°C, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à noite.

Em São Paulo, o padrão deve ser diferente. No sábado, os termômetros podem oscilar entre 27°C e 16°C e a chuva deve chegar na capital com muita nebulosidade. O domingo não será diferente. O dia tende a ser de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e temperaturas com máxima de 27°C e mínima de 18°C.

Em Brasília, a chuva não dará trégua durante o final de semana. A previsão indica que nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas prevalecerão durante os dias. A temperatura máxima não deve passar de 29°C e mínima de 19°C.

O mesmo acontecerá em Salvador. A cidade amanhece o sábado já com chuvas, que pode se intensificar durante o dia, e com as temperaturas entre 32°C e 25°C. No domingo, o tempo permanece repleto de nuvens e pancadas junto de trovoadas isoladas. A máxima será de 31°C e mínima de 26°C.

Em Natal, o clima chuvoso também estará presente. O primeiro dia será nublado com pancadas de chuva isolada na parte da manhã e as trovoadas chegam a partir da tarde. No segundo dia, o tempo ficará encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima não passará dos 29°C e a mínima dos 25°C.

Outro lugar que também terá previsão de chuva é Curitiba. O sábado será impactado pela nebulosidade e com chuva isolada. As temperaturas ficarão entre os 23°C e 16°C. No domingo, pancadas de chuva e trovoadas isoladas chegarão. Os termômetros devem oscilar entre 25°C e 17°C.