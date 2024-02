Ciclone subtropical provoca chuvas fortes em Rio e SP; entenda mais sobre o fenômeno

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de grande perigo devido a previsão de chuvas acumuladas para o Rio de Janeiro e São Paulo nesta quinta-feira, 15.

Essa condição climática aconteceu a partir da formação de um ciclone subtropical em alto-mar a sudeste da cidade de Arraial do Cabo (RJ). As principais áreas que podem ser impactadas pelo fenômeno são o Norte, Sul e Centro Fluminense, Região Metropolitana do Rio de Janeiro e o Vale do Paraíba Paulista.

No aviso com a mancha de cor vermelha, o órgão alerta sobre potencias riscos como grandes alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em cidades com áreas de risco. O comunicado é válido até às 10h de sexta-feira.

Confirmado pela Marinha do Brasil e caso as condições atmosféricas persistam, o ciclone pode ser classificado como tempestade subtropical. Com isso, pode provocar ventos de até 83 km/h em seu entorno e principalmente no Sul e Sudeste, até a noite da próxima terça-feira, 20.

Nesta quinta-feira, a Marinha do Brasil emitiu um novo alerta de ressaca, estabelecendo que a previsão de ondas de 2,5m com direção para o Sul e Sudeste permanecerá até às 21h de sexta-feira. Antes, a expectativa era que o fenômeno acabasse às 9h.

O Inmet aconselha que quem seja afetado pelas chuvas desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia, observe alteração nas encostas, permaneça em local abrigado e em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

O que é um ciclone?

De acordo com o Inmet, um ciclone é uma área fechada de baixa pressão atmosférica, onde os ventos giram no sentido horário no Hemisfério Sul. Esse movimento no sentido horário concentra umidade no centro do ciclone, ou seja, na área de menor pressão. Assim, o deslocamento do ar, que está quente e úmido nesta área, provoca a formação de nuvens carregadas.

Os subtropicais, como o que é o previsto, costuma ocorrer entre os litorais da Região Sudeste e da Bahia, e são medidos a partir da pressão. Eles costumam se formar no período da primavera, não precisam estar necessariamente ligados a uma frente fria e são menos intensos.

Este tipo têm núcleo quente e frio e quanto mais perto da superfície, mais elevadas são as temperaturas. Já na parte superior do núcleo, as temperaturas diminuem.