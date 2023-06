Ciclone no Sul do Brasil provoca chuvas intensas até em SP; autoridades estão em alerta

A formação de um ciclone extratropical na costa do Sul do Brasil, a partir desta quinta-feira, 15, vai deixar o clima úmido até em São Paulo. Em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná os volumes esperados de chuva podem chegar até 400 milímetros, segundo cálculos dos modelos meteorológicos do Climatempo.

"Esse ciclone também vai causar ventania, o que piora ainda mais a situação. Nesta quinta-feira as rajadas já podem se aproximar de 70 km/h, mas na sexta-feira, 16, com o aprofundamento do ciclone, o vento se intensifica e algumas localidades costeiras (especialmente entre o litoral norte do RS e o litoral sul de SC) podem registrar rajadas próximas de 100 km/h", informa o Climatempo.

Para o estado de São Paulo, a situação é de alerta, principalmente para o litoral, que já sofreu muito com as chuvas no começo do ano. São esperadas chuvas acumuladas entre 120 e 170 milímetros. Na Grande São Paulo, a chuva terá um acumulado de até 90 milímetros.

"As instabilidade associadas uma grande e intensa frete fria serão reforçadas pelo processo e intensificação de um sistema de baixa pressão atmosférica que dará origem a um ciclone no oceano e posterior formação de um novo sistema frontal", diz o Climatempo.

Previsão do tempo para SP nos próximos dias

Quinta-feira: 15ºC a 19ºC, chuvoso durante todo o dia;

Sexta-feira: 11ºC a 18ºC, com sol e poucas nuvens;

Sábado: 9º a 18º, com sol e muitas nuvens à tarde. Não chove;

Domingo: 12º a 17º, com céu nublado e possibilidade de garoa pela manhã e pancadas de chuva à tarde.

Região Sul com alerta de chuva forte

O Climatempo alerta para chuva forte nos Estados de Santa Catarina e Paraná. "A semana toda será de chuva frequente e os volumes acumulados são altos para a época do ano. Nas áreas centrais desses estados, o acumulado pode chegar a 100mm até sexta-feira, 16. Na faixa leste, inclusive em Florianópolis e em Curitiba, o acumulado fica entre 120 e 180mm; e no Vale do Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina e no litoral do Paraná, a chuva acumula de 200 a 250mm", aponta a empresa. O volume previsto é superior à média para o mês registrado naqueles estados.

Quando começa o inverno 2023?

O inverno começa no Hemisfério Sul no dia 21 de junho, exatamente às 11h58. A estação mais fria do ano vai até as 3h50 do dia 23 de setembro. Com a presença do El Niño, as temperaturas devem ficar acima do registrado nos últimos anos. O fenômeno vai bloquear frentes frias, em especial no Sul do país, e trazer mais chuvas tanto no inverno quanto na primavera.

"Apesar da concordância entre os modelos, ainda existe uma incerteza em relação à intensidade do fenômeno, podendo variar de moderado a forte. As projeções para os próximos meses indicam uma probabilidade de 75% para a ocorrência de um episódio de El Niño para o trimestre junho, julho e agosto de 2023", explica relatório do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

(Com Estadão Conteúdo)