Frio em SP: ciclone extratropical chega no Sudeste e derruba temperaturas; veja previsão

Um ciclone extratropical no Sul do país gerou nesta terça-feira, 5, uma frente fria que derrubou as temperaturas no Sudeste. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para seis estados, o que representa perigo de tempestades e ventos costeiros. Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul têm alerta para tempestade. Rio Grande do Sul e Santa Catarina apresentam alerta de ventos costeiros. O estado gaúcho segue com alerta de enxurradas e deslizamentos.

O instituto também emitiu um alerta amarelo de "perigo potencial" para a queda brusca de temperatura nos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Na segunda-feira, 4, o ciclone causou fortes rajadas de ventos, aumento do nível de rios e pessoas desabrigadas em mais de 40 cidades do Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil do estado, quatro pessoas morreram. Segundo o Clima Tempo, o ciclone se formou sobre o mar, entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. O fenômeno é parecido com os que já ocorreram no sul do Brasil neste ano.

Quando vai fazer frio em SP?

O Inmet prevê mínimas abaixo de 20ºC no sul do Sudeste com a chegada da frente fria nesta terça. O estado de São Paulo deve ter ventos fortes, chegando a mais de 100 km/h, para as regiões oeste, norte e sul de São Paulo - com efeitos se estendendo ainda até o Mato Grosso do Sul.

O calor de até 33ºC no início da semana deu lugar a ventos gelados e chuva na região metropolitana. A previsão é de mínima de 15ºC e máxima de 24º na capital e chuvas no fim da tarde e começo da noite. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, há risco para a formação de alagamentos e escorregamentos de terra elevado, em função da continuidade das precipitações nas próximas 48 horas.

Previsão do tempo para o feriado de 7 de setembro

No dia 6, a cidade de São Paulo deve ter mais um dia frio, com mínima de 14ºC e máxima de apenas 19ºC. A previsão é de chuva durante toda a quarta-feira. A boa notícia para quem vai aproveitar o feriado prolongado na cidade é que as chances de chuva vão diminuir vertiginosamente e a máxima volta para a casa dos 30ºC no dia 7. No fim de semana do feriadão, a previsão é de sol com algumas nuvens, com 0% de chance de chuva.

Previsão do tempo em SP para 7 de setembro 5/9 - m ínima de 15ºC e máxima de 24ºC

15ºC e máxima de 24ºC 6/9 - m ínima de 14ºC e máxima de 19ºC

14ºC e máxima de 19ºC 7/9 - m ínima de 15ºC e máxima de 29ºC

15ºC e máxima de 29ºC 8/9 - m ínima de 15 ºC e máxima de 29ºC

ºC e máxima de 29ºC 9/9 - m ínima de 17 ºC e máxima de 31ºC

ºC e máxima de 31ºC 10/9 - m ínima de 18ºC e máxima de 24ºC

O que é um ciclone extratropical?

Segundo o Clima Tempo, um ciclone extratropical é uma uma área de baixa pressão atmosférica onde os ventos giram ao redor de um centro, sempre no sentido horário, no caso do Hemisfério Sul, formando um círculo completo.

Quanto mais baixa a pressão do ar no centro do ciclone, mais fortes são os ventos e maior o potencial para o desenvolvimento de nuvens muito extensas, que provocam chuva volumosa e forte, ventania, raios e eventualmente granizo.

Quando o ciclone extratropical acaba?

De acordo com o Clima Tempo, o ciclone extratropical se afasta do Brasil nesta terça-feira, mas os seus efeitos seguem afetando o país. Conforme se desloca para o mar, o fenômeno forma condições de chuvas no Sul e Sudeste do país.