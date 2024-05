Chuvas no Rio Grande do Sul: 'Vai demorar para baixar essa água', diz governador

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), fez uma live na companhia do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), com recomendações aos moradores de Porto Alegre e a população do estado para que deixem as localidades inundadas pelas chuvas.

Ele afirmou que a água trazida pelas chuvas que atingem os municípios gaúchos ainda “vai demorar para baixar”.

‘Essa água não vem com velocidade, mas ela vai inundando. Pedimos que as pessoas evacuem, deixem os locais afetados’, orientou o governador.

Segundo ele, embora não esteja chovendo neste momento em Porto Alegre, as regiões das nascentes do Rio Guaíba e seus afluentes ainda recebem um volume alto de chuva, desaguando na capital gaúcha, o que deve aumentar ainda mais o nível das águas.

Leite afirmou que a interdição das pontes que cruzam o Guaíba estão sob análise. O governador disse ainda que o Aeroporto Internacional Salgado Filho está sendo monitorado. "Evitem voos saindo ou vindo para Porto Alegre. Ainda não há interdição, mas é recomendável tomar cuidado", afirmou.

A prefeitura de Porto Alegre bloqueou todos os acessos ao Centro Histórico da capital do Rio Grande do Sul, na manhã desta sexta-feira. São 26 bloqueios totais e nove bloqueios parciais de vias, impedindo entradas e saídas ao bairro. A medida foi tomada após o sistema que faz a medição do nível da água do Rio Guaíba, que banha a capital do estado, ter entrado em pane.