Chuvas no Rio Grande do Sul: quatro barragens correm risco iminente de ruptura por causa das chuvas

A situação é de emergência em pelo menos quatro barragens gaúchas que, de acordo com o governo do Rio Grande do Sul, apresentam risco iminente de ruptura por conta do grande volume de chuva acumulado nos últimos dias e que demandam providências "para que mais vidas não sejam perdidas".

Uma das mais críticas é justamente a da Usina Hidrelétrica 14 de Julho, entre Cotiporã e Bento Gonçalves, que já rompeu parcialmente nesta quinta-feira, 2, e tende a colapsar por completo.

Ao todo, 18 estações são monitoradas de perto por órgãos como a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Operador Nacional do Sistema (ONS). Elas foram listadas por nível de perigo.

Barragens em nível de emergência

Há risco de ruptura iminente, exigindo providências para preservar vidas. Segundo o governo estadual, já há ações de resposta em andamento.

Barragem da Usina Hidrelétrica 14 de julho, em Cotiporã e Bento Gonçalves (situação inalterada desde o rompimento da parcial)

Barragem da Usina Hidrelétrica Bugres, em Canela

Barragem do Arroio Barracão, em Bento Gonçalves (houve erosão da margem direita; 50 famílias estão sendo retiradas)

Barragem Saturnino de Brito, São Martinho da Serra (necessidade de evacuação da população potencialmente atingida)

Barragens em nível de alerta

Quando, segundo as autoridades, as anomalias representam risco à segurança da barragem, exigindo providências para manutenção das condições de segurança.

Barragem da Usina Hidrelétrica Dona Francisca, em Uruguaiana

Barragem Samuara, em Caxias do Sul

Barragem Dal Bó, em Caxias do Sul

Barragem Capané, em Cachoeira do Sul

Barragens em nível de atenção

De acordo com o governo, quando as anomalias não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem monitoramento, controle ou reparo ao decurso do tempo.

Canastra, em Canela

Guarita, em Erval Seco

Herval, em Santa Maria do Herval

Passo do Inferno, em São Francisco de Paula

Barragem da Usina Hidrelétrica de Jacuí, no Salto do Jacuí

A Defesa Civil afirmou que o estado monitora também com atenção as barragens de: