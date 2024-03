Chuvas intensas: o que fazer se você ficar preso em um carro submerso?

Nesta época do ano, não é incomum que as cidades brasileiras enfrentem inundações – que não raro deixam para trás um rastro de mortos, desabrigados e destruição. Com vias enchendo de água rapidamente, também não é raro que motoristas em seus veículos tenham que pensar e agir rápido.

Confira o que você deve saber caso se veja nessa situação:

Saia do carro

Os motoristas têm cerca de um minuto para sair do carro antes que ele se encha de água. Nesses 60 segundos, é necessário tentar manter a calma para ter a mente clara e agir de forma decisiva, disse Gordon Giesbrecht, um estudioso sênior da Universidade de Manitoba que estuda a segurança de submersão de veículos, ao Wall Street Journal.

Ainda assim, é importante que os motoristas saibam o que fazer antecipadamente, porque as decisões precisam ser tomadas rapidamente.

Tente ficar calmo, desafivele o cinto de segurança e abaixe a janela. Sair pela janela aberta é preferível a qualquer outra coisa. Se houver crianças no carro, tire-as primeiro.

É importante agir rapidamente antes que o nível da água suba muito e a janela não possa mais ser aberta.

"Até a água chegar à metade da janela, você pode abri-la", disse Giesbrecht.

Um equívoco sobre carros na água é que um veículo entrará em curto e perderá sua eletricidade instantaneamente. Giesbrecht disse que alguns veículos que ele testou mantiveram seus eletrônicos ligados por um bom tempo após caírem na água — tempo suficiente para dar ao ocupante tempo para sair dentro daquela janela de 60 segundos.

Se o carro tiver um teto solar, essa também poderia ser uma saída porque deveria permanecer operável se a energia ainda estiver funcionando, dizem os especialistas.

E se eu não puder abrir a janela?

A situação fica muito mais complicada.

Nesse caso, uma ferramenta para quebrar vidros pode ser útil para os motoristas — desde que os vidros sejam feitos de vidro temperado, disse Greg Brannon, diretor de pesquisa automotiva da American Automobile Association (AAA). O vidro laminado usado para carros é quase impossível de quebrar.

Geralmente, o tipo de vidro é indicado em um rótulo da janela ou pode ser encontrado entrando em contato com o fabricante. Saber que tipo é e como possivelmente quebrá-lo é essencial. Essas ferramentas também podem ser usadas no teto solar, se disponível.

E quanto a abrir a porta?

É arriscado. Escapar pela porta é possível uma vez que o interior do carro se enche de água e a pressão de dentro e fora é igual. "Tecnicamente, isso é possível", disse Giesbrecht. "Mas até lá, você se afogará."

Se você conseguir abrir a porta, a água poderá então inundar o veículo, fazendo com que ele afunde mais rapidamente. "Qualquer coisa relacionada à porta é um beco sem saída", disse ele.

Devo comprar uma ferramenta para quebrar vidros?

Há várias ferramentas para quebrar vidros de carros disponíveis na internet, e os instrumentos muitas vezes vêm com lâminas para cortar o cinto de segurança no caso de ele ficar tenso.

Mas a capacidade delas de romper o vidro debaixo d'água não está clara, segundo pesquisadores que estudaram esses incidentes.

O vidro laminado, que tem qualidades específicas de segurança para proteger as pessoas de serem ejetadas durante um acidente, é quase impossível de quebrar debaixo d'água, descobriu a AAA após testar várias ferramentas.

Esses dispositivos para quebrar vidros podem ser usados no vidro temperado, mas ainda assim, seria difícil passar. "Tem que ser usado o mais rápido possível", disse Gerry Dworkin, um especialista e consultor em incidentes de submersão de veículos, ao WSJ.

Faz diferença se é um carro elétrico ou a gasolina?

Não, as ações do ocupante devem ser as mesmas para ambos os tipos de veículos.

Um veículo na água normalmente afundará primeiro com base onde o motor está localizado, já que é a parte mais pesada do veículo. Embora um carro elétrico não tenha um motor de combustão interna, ele afundará na direção em que o carro é mais pesado.

"O resultado final é que vai afundar, a água vai entrar pelos respiradouros e, até a água chegar às janelas, você pode abri-las e sair", disse Giesbrecht.

Os veículos elétricos também são projetados para proteger contra o risco de choque em caso de água. Isso ocorre porque a bateria de alta voltagem é isolada do chassi, segundo a National Fire Protection Association, uma organização sem fins lucrativos que desenvolve códigos e padrões de segurança contra incêndios.

"A água não está sendo energizada", disse Andrew Klock, gerente líder de questões emergentes da NFPA.

Em alguns casos, pequenas bolhas podem aparecer da bateria na água, mas isso não indica um perigo de choque nem energiza a água circundante, disse a organização.