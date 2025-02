Chuvas intensas atingem todo o país, e onda de calor segue no Sul; veja previsão para esta quarta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve os dois alertas de onda de calor para a região Sul nesta quarta-feira, 5, e a previsão é que a condição se mantenha até o domingo, 9. Para o restante do país, chuvas intensas podem afetar a maior parte do mapa.

O fenômeno, concentrado na região Sul, está espalhado por dois avisos: Perigo e Perigo Potencial. O de maior intensidade caracteriza risco à saúde e é estabelecido quando a temperatura fica 5ºC acima da média por período de três até cinco dias.

A cidade de Quaraí, no Rio Grande do Sul, é a que mais sofreu com a condição. O local, que tem cerca de 25 mil habitantes, registrou uma máxima de 43,8°C. A meteorologista Andrea Ramos descreveu que o fenômeno acontece devido à estiagem na região.

"É uma estiagem que está acontecendo, já está desde janeiro. E provavelmente vai persistir, pelo menos pelo é o que os modelos climáticos estão indicando, vai seguir ao longo de fevereiro. Tem chuva mais ali para o leste e para o norte do estado, mas vem de forma isolada", disse.

O Inmet afirma ainda que as temperaturas máximas estão previstas para chegar entre 35°C e 40°C no estado gaúcho. “Elas podem, inclusive, superar os 42°C no oeste do Estado, e se aproximar dos 40°C na Grande Porto Alegre até quarta-feira”, continua.

O órgão emitiu cinco novos alertas para chuvas intensas. Três deles, de nível amarelo, abrangem amplas áreas do mapa e indicam precipitações entre 20 e 30 mm/h, com ventos de até 60 km/h. O risco de corte de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.

Os outros dois alertas, de nível laranja, sinalizam perigo e atravessam o Brasil verticalmente. A previsão aponta chuvas entre 30 e 60 mm/h e ventos de 60 a 100 km/h. O Inmet recomenda evitar abrigo sob árvores durante rajadas, devido ao risco