Chuvas intensas atingem todas as regiões, exceto o Sul, onde haverá ventos costeiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, para esta sexta-feira, alertas de chuvas intensas para todas as regiões do Brasil, menos o Sul, que sofrerá com ventos costeiros. Os avisos são da categoria amarela e laranja, que corresponde a "perigo potencial" e "perigo", respectivamente.

O aviso laranja encobre Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Roraima e Tocantins além do Distrito Federal. Com isso, as localidades devem ter chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos de até 100 km/h. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já os alertas de cores amarela, impactarão os estados: Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia. Roraima, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal. Os estados podem esperar chuva de até 50mm/dia e ventos de até 60 km/h.

Com a condição, o Inmet também avisa para o risco de queda de galhos, alagamentos, problemas na rede elétrica e possíveis descargas. Em caso de rajadas de vento nos próximos dias, a recomendação é evitar abrigo sob árvores, devido ao perigo de raios, além de não estacionar perto de torres de transmissão ou placas de propaganda e evitar o uso de aparelhos conectados à tomada.

Os ventos costeiros afetarão apenas o Rio Grande do Sul, mais especificamente as partes Metropolitana de Porto Alegre e Sudeste Rio-grandense. O órgão avisa que haverá intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas sobre construções na orla.