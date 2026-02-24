Chuva em Minas Gerais: 16 pessoas morreram em Juiz de Fora e Ubá

Uma forte tempestade que atingiu o estado de Minas Gerais durante a madrugada desta terça-feira, 24, causou a morte de 14 pessoas na cidade de Juiz de Fora e duas no município de Ubá.

As informações foram confirmadas pelas prefeituras e pela Polícia Militar.

Segundo o último boletim da prefeitura de Juiz de Fora, 440 pessoas estão desabrigadas e houve 20 ocorrências de soterramento.

A prefeitura decretou Estado de Calamidade Pública e as aulas foram suspensas. Foram acumulados 584 mm de volume pluviométrico entre 22 e 24 de fevereiro.

Em nota, a prefeitura lamentou as mortes e afirmou estar em articulação com a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros.

Em Ubá, foram registrados 124 milímetros de chuva na madrugada. O grande volume provocou a elevação do nível do Rio Paraibuna, bem como uma série de deslizamentos e alagamentos.

A prefeitura suspendeu as atividades em escolas e em alguns edifícios públicos que foram impactados, como a farmácia municipal.

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Ubá está arrecadando doações. Entre os itens pedidos estão alimentos não perecíveis, água mineral, itens de higiene e roupas.

Previsão do tempo em Minas

A Defesa Civil de Minas Gerais informa que o estado está operando em nível "Situação de Perigo" e que as instabilidades devem continuar ao longo do dia.

Para a região metropolitana de Belo Horizonte, as chuvas podem ultrapassar os 60 mm, com rajadas de vento de até 80 km/h. As temperaturas devem variar entre 18º e 29º.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todo o estado de Minas Gerais está em alerta laranja ou vermelho para chuvas superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, com grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.