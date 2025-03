Chuva forte deixa São Paulo em estado de atenção para alagamentos nesta sexta-feira

A chuva que atinge São Paulo na tarde desta sexta-feira, 28, colocou a cidade em estado de atenção para alagamentos, de acordo alerta do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

O radar meteorológico do órgão aponta chuva intensa, com possibilidade de granizo, especialmente na zona sul, nas regiões de Parelheiros e M'Boi Mirim. Já na zona sudeste, na subprefeitura da Vila Mariana, a chuva é leve.

Áreas de instabilidade originadas na região de Juquitiba começam a afetar a capital paulista de maneira isolada e intensa, com deslocamento lento.

Por causa do risco de raios, os shows do Lollapalooza foram interrompidos. A produção precisou insistir para que os fãs, preocupados em manter seus lugares na grade, se afastassem das estruturas metálicas.

Além disso, a concessionária Arteris divulgou nas redes sociais que um alagamento no km 286,2 da Rodovia Régis Bittencourt, em Itapecerica da Serra, causou a interdição da pista no sentido São Paulo.

⚠Atualização! No km 286,2 da BR-116/SP, em Itapecerica da Serra, sentido São Paulo: ❌Pista interditada, devido a alagamento;

🚗Fila de 9 quilômetros. 🚨Equipes da concessionária atuam no monitoramento do local. https://t.co/2xxo8gf0iC — Arteris Régis (@Arteris_ARB) March 28, 2025

Nas próximas horas, as chuvas devem se espalhar pela cidade, com possibilidade de rajadas de vento, formação de alagamentos e até queda de granizo.

Recomendações para casos de alagamentos

Evite transitar em ruas alagadas

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Previsão do tempo para os próximos dias

Segundo as previsões do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura de São Paulo, os últimos dias de março terão sol entre nuvens, com tardes quentes e chuvas rápidas e isoladas.

O ambiente atmosférico mais aquecido sobre o Sudeste deve manter as temperaturas ligeiramente acima da média nos primeiros dias de abril, pelo menos até quinta-feira, 3, com uma queda nas mínimas e máximas a partir de sexta-feira, 4 de abril.

Sábado, 29 de março

O dia será ensolarado, com temperaturas na madrugada em torno de 19°C e uma máxima de 30°C à tarde. A umidade do ar deve cair para 45% nas horas mais quentes. A brisa marítima no fim da tarde trará condições para chuvas pontuais e rápidas na RMSP.

Domingo, 30 de março

O clima se manterá similar, com temperaturas de 19°C pela madrugada e máximas em torno de 30°C à tarde. A umidade do ar continuará baixa, cerca de 43%. Entre o meio e o final da tarde, as chuvas deverão ser rápidas e isoladas, sem uma área específica para o início das precipitações.