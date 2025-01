Chuva forte causa alagamentos em SP; carro arrastado pela correnteza cai em córrego em Osasco

A chuva forte que atingiu a cidade de São Paulo nesta quinta-feira, 16, colocou todas as regiões da capital em estado de atenção para alagamentos. O alerta foi emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Na região metropolitana, mais de 53 mil imóveis estão sem energia elétrica, conforme o boletim da Enel divulgado às 18h30. Só na capital, o número de casas sem luz chega a 39.905.

Por volta das 18h20, o CGE identificou trechos intransitáveis devido a alagamentos. Entre eles:

Zona Norte: Rua Antonio Munhós Bonilha (Freguesia do Ó)

Centro: Rua Manoel Dutra e Elevado João Goulart (Sé)

Zona Oeste: Avenida Antártica (Lapa)

Carro arrastado por correnteza em Osasco

Um motorista ficou ferido após o carro que dirigia ser arrastado pelas águas da chuva e cair em um córrego em Osasco, na Grande São Paulo. O acidente ocorreu na Avenida Ônix, no bairro Jardim Rochdale.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três equipes foram acionadas para a ocorrência. O para-choque do veículo foi arrancado após uma batida, e o carro permanece no córrego com água na altura do capô. O motorista foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Menck, mas seu estado não é considerado grave.