Chuva em SP: 1,1 milhão de pessoas estão sem energia elétrica, diz Enel

Ao todo, 1,1 milhão de pessoas continuam sem energia elétrica na cidade de São Paulo e outros 23 municípios da região metropolitana, informou a Enel neste domingo, 5.

O apagão ocorreu na tarde desta sexta-feira, 3, devido a uma forte tempestade, com ventos de mais de 100 quilômetros por hora. Diversos bairros da cidade estão sem luz há mais de 40 horas. As chuvas também provocaram quedas de árvores e estragos em ruas e avenidas da capital.

Em um comunicado, a Enel explicou que a ventania foi a mais forte dos últimos anos em São Paulo e o temporal afetou mais de 2 milhões dos seus 8 milhões de clientes no estado. Mas, a situação foi normalizada para 1 milhão até o momento.

Agora, a empresa espera restabelecer a energia em São Paulo e nos demais municípios até a próxima terça-feira, 7. No entanto, sinalizou também que alguns locais podem receber eletricidade novamente depois desse prazo.

"Devido à complexidade do reparo e a necessidade de reconstrução de trechos da rede, com substituição de cabos, postes e transformadores, alguns casos podem levar mais tempo. A expectativa é normalizar o fornecimento de energia para a maioria dos clientes afetados até a próxima terça-feira. A distribuidora está com uma mobilização total de equipes em várias frentes, como call center e operação, para esse atendimento e aumentou em mais de 3 vezes o número de profissionais em campo", informou a Enel, em nota.

Estragos em SP

Em decorrência do apagão, 3,3 milhões de clientes das concessionárias que atendem o estado de São Paulo ficaram sem energia elétrica. Segundo o governo do estado, mais de 2 milhões de residências e estabelecimentos comerciais continuaram sem energia até a noite de sábado, 4.

A prioridade da Enel é restabelecer primeiro a energia em hospitais, serviços essenciais e escolas, principalmente para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece neste domingo.

A seguir, a nota de posicionamento da Enel sobre o apagão em São Paulo

A Enel Distribuição São Paulo informa que continua trabalhando incansavelmente nos reparos das ocorrências causadas pelas fortes chuvas e os ventos atípicos da última sexta-feira (3). Essa foi a ventania mais forte dos últimos anos em São Paulo que atingiu de forma mais severa a rede de distribuição.

Ao todo, 2,1 milhões de clientes foram impactados desde sexta-feira. A Enel SP já normalizou o serviço para cerca de 1 milhão de clientes. A companhia está restabelecendo de forma gradual o serviço, dando prioridade aos casos mais críticos, como serviços essenciais.

Devido à complexidade do reparo e a necessidade de reconstrução de trechos da rede, com substituição de cabos, postes e transformadores, alguns casos podem levar mais tempo. A expectativa é normalizar o fornecimento de energia para a maioria dos clientes afetados até a próxima terça-feira (7). A distribuidora está com uma mobilização total de equipes em várias frentes, como call center e operação, para esse atendimento e aumentou em mais de 3 vezes o número de profissionais em campo.

Equipes de emergência têm atuado sem parar durante a noite e toda a madruga para realizar os reparos necessários e seguem trabalhando de forma ininterrupta para agilizar ao máximo os atendimentos e restabelecer o serviço para todos.