Chuva deixa 8 mortos após enchentes e deslizamentos no RJ

O número de mortes causadas pelas fortes chuvas no Rio de Janeiro subiu para oito na tarde deste sábado, 23, segundo a Defesa Civil. O corpo de um adolescente que estava desaparecido foi encontrado em Teresópolis, região serrana do Estado.

O Rio enfrenta temporais desde sexta-feira. A previsão do Sistema Alerta Rio indica chuvas com raios e pontualmente fortes nos períodos da manhã e tarde deste domingo na cidade do Rio, inclusive na Região Serrana, onde se localizam as vítimas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho de “grande perigo” para acumulado de chuva para as regiões da Baixada, Noroeste, Centro Fluminense, Norte e região metropolitana do Rio. O alerta vale até o fim da noite de domingo, 24.

Em Petrópolis, um desabamento de uma casa no bairro Independência, ocorrido na sexta-feira, matou quatro pessoas. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o município registrou 258 mm de chuva nas últimas 24 horas.

As outras mortes aconteceram em Duque de Caxias, onde um homem se afogou depois que o caminhão que dirigia caiu num rio; em Arraial do Cabo, um homem foi atingido por um raio na praia, no Pontal do Atalaia. As outras vítimas - uma criança e um adolescente de 14 anos - estavam soterradas nos escombros de casas que desabaram em Teresópolis. As informações são do Corpo de Bombeiros.

Uma criança de 4 anos que também estava desaparecida na cidade foi encontrada com vida nesta manhã. Ela ficou mais de 15 horas soterrada após um prédio desabar no bairro Independência.

A Defesa Civil do município contabilizou 366 registros de ocorrências, sendo 238 deslizamentos, por conta da chuva que começou na última quinta-feira, 21, até às 16h10 deste sábado, 23.

Em todo o Estado, o Corpo de Bombeiros foi acionado para mais de 100 ocorrências relacionadas às chuvas. Pelo menos 90 pessoas foram resgatadas com vida. As ocorrências também incluem cortes de árvores, deslizamentos de terra, desabamento e inundações.