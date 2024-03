Chegada do outono terá chuvas, temperaturas mais amenas e fim da bolha de calor; entenda

A chegada do outono, prevista para às 0h06 do dia 20 de março — quando também se encerra o verão, terá chuvas, temperaturas mais amenas e fim da bolha de calor.

A partir de domingo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) avisa que fenômeno que promove a elevação das máximas se encerrará, ocasionalmente, no período de transição entre as estações.

A meteorologista Morgana Almeida explicou ao dia mais detalhes sobre o evento e como ele terminará.

— No domingo haverá mudança com a volta das chuvas e coincidiu com a chegada do outono. Que é a estação de transição entre o térmico do período mais chuvoso e quente no centro-oeste e sudeste, especialmente, e o início do período menos chuvoso e frio — detalhou a especialista.

No entanto, mesmo com a coincidência do evento da bolha de calor se encerrar com a reta final do verão e início do outono, as chuvas não ocorrerão obrigatoriamente devido ao novo período.

— A atmosfera tem uma inércia. Não é pelo fato da mudança nas estações do ano, que instantaneamente as condições mudam. Há um tempo para isso — salientou Morgana Almeida.

De acordo com o Inmet, a previsão aponta que a parte Norte do país terá acumulados de chuva maiores que 60,0 mm, principalmente em áreas do Amazonas, Pará e Tocantins. Nas demais, há previsão de volumes de chuva inferiores a 30,0 mm. Já no Nordeste, a previsão é de chuva em forma de pancadas que podem superar os 90,0 mm no centro-norte.

Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, que estavam afetadas pela bolha de calor, são esperadas pancadas de chuvas, que podem ser no Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nas demais áreas, a previsão é de menores acumulados de chuva.

No Sul, onde o domo encobria a região, a previsão é de chuvas maiores que 50 mm em todos os estados. Porém, pouca chuva está prevista para o extremo sul do Rio Grande do Sul.

Confira a previsão para a quinta-feira

O Rio de Janeiro terá tempo claro durante toda a quinta. Ainda impactado pela bolha de calor, a máxima será de 36°C e mínima de 22°C. Em São Paulo, também afetada pelo fenômeno, o dia será impactado pela nebulosidade e os termômetros ficarão entre 34°C e 21°C.

Em Porto Alegre, atingida pelo domo, terá a mesma condição que SP. No entanto, a previsão indica as temperaturas entre 30°C e 24°C. Já em Cuiabá, o tempo deve ficar instável. Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas devem permanecer ao longo da manhã e tarde, já na parte da noite, as trovoadas devem aparecer. Apesar disso, a máxima será de 37°C e a mínima de 27°C.

O mesmo acontece em Fortaleza, onde as temperaturas ficarão entre 29°C e 25°C durante a quinta.