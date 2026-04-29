'Chantagem política' e 'Senado fez história': a repercussão da rejeição de Messias

(Andressa Anholete/Agência Senado/Flickr)
Repórter
Publicado em 29 de abril de 2026 às 20h41.
A rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Senado nesta quarta-feira gerou forte repercussão nas redes sociais, com manifestações tanto de aliados do governo quanto da oposição.
O resultado representa um revés para o Palácio do Planalto e amplia a tensão na relação com o Congresso Nacional a menos de seis meses das eleições.
Aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Messias obteve 34 votos favoráveis, número sete abaixo do mínimo necessário para a aprovação. Ao todo, foram registrados 42 votos contrários à indicação.
No campo governista, o ministro da Secretaria-Geral Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que o "Senado sai menor desse episódio lamentável".
A aliança entre bolsonarismo e chantagem política venceu na rejeição ao nome de Jorge Messias ao STF. O Senado sai menor desse episódio lamentável.
— Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) April 29, 2026
Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato ao Planalto, disse que a Casa "fez história e evitou que a esquerda e o PT aparelhassem ainda mais o Estado e a Justiça".
Por 42 votos a 34, o Senado fez história e evitou que a esquerda e o PT aparelhassem ainda mais o Estado e a Justiça. Podemos dizer com confiança que o Brasil tem futuro. pic.twitter.com/Y0iulTNGgS
— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 29, 2026
Vitória histórica no Senado Federal da população brasileira. O AGU Jorge Messias foi rejeitado. Queremos um STF independente de Lula e do Poder Executivo, vinculado apenas à lei e à Constituição. pic.twitter.com/7XzEpYMuaZ
— Sergio Moro (@SF_Moro) April 29, 2026
O atual chefe da Advocacia-Geral da União (AGU) havia sido indicado por Lula para a vaga no STF há mais de cinco meses. Desde então, o nome enfrentava resistências, principalmente da oposição e da cúpula do Senado, com destaque para o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).
Mais cedo, durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Messias recebeu 16 votos, em uma sessão marcada por apreensão entre parlamentares governistas diante da incerteza quanto à sua aprovação no plenário.
Com o desfecho, Jorge Messias se torna o primeiro indicado ao STF rejeitado pelo Senado desde 1894, durante o governo de Floriano Peixoto, no início da nossa República.