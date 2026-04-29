'Chantagem política' e 'Senado fez história': a repercussão da rejeição de Messias

A rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Senado nesta quarta-feira gerou forte repercussão nas redes sociais, com manifestações tanto de aliados do governo quanto da oposição.

O resultado representa um revés para o Palácio do Planalto e amplia a tensão na relação com o Congresso Nacional a menos de seis meses das eleições.

Aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Messias obteve 34 votos favoráveis, número sete abaixo do mínimo necessário para a aprovação. Ao todo, foram registrados 42 votos contrários à indicação. Vozes políticas No campo governista, o ministro da Secretaria-Geral Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que o "Senado sai menor desse episódio lamentável". A aliança entre bolsonarismo e chantagem política venceu na rejeição ao nome de Jorge Messias ao STF. O Senado sai menor desse episódio lamentável. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) April 29, 2026 Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato ao Planalto, disse que a Casa "fez história e evitou que a esquerda e o PT aparelhassem ainda mais o Estado e a Justiça". Por 42 votos a 34, o Senado fez história e evitou que a esquerda e o PT aparelhassem ainda mais o Estado e a Justiça. Podemos dizer com confiança que o Brasil tem futuro. pic.twitter.com/Y0iulTNGgS — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 29, 2026 Outro nome da oposição, o senador Sergio Moro (PL-PR), disse que o Senado realizou uma "votação histórica".