O Conselho Federal de Medicina (CFM) pediu para que Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogue a recente decisão de permitir que enfermeiros prescrevam antibióticos.

Em nota publicada no site oficial, o Conselho afirmou que a "prescrição de antibióticos é uma atribuição exclusiva dos médicos".

O conselho argumenta que os enfermeiros, "apesar de sua competência em outras áreas da saúde, não possuem a formação necessária para diagnosticar e prescrever o uso de antimicrobianos", essencialmente associados ao risco de resistência bacteriana, problema definido pelo conselho como crescente na saúde pública.

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) defende a inclusão dos enfermeiros no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) como um avanço para a categoria.

Segundo o Cofen, a prescrição de medicamentos pelos enfermeiros é uma prática legal e regulamentada desde a Lei 7.498/1986, que já conferia aos profissionais da enfermagem a autonomia para prescrever medicamentos de acordo com protocolos clínicos e diretrizes estabelecidas por gestores de saúde.

O Cofen argumenta que a mudança no SNGPC reflete uma "adequação técnica" e amplia a "resolutividade dos serviços de saúde", principalmente em regiões remotas onde os enfermeiros desempenham um papel crucial na gestão da saúde.

A Anvisa, por sua vez, argumenta que a sua decisão está embasada em um entendimento técnico e não infringe a legislação, já que a prescrição de medicamentos já é prevista para os enfermeiros dentro de certos protocolos.

A agência acredita que a inclusão dos enfermeiros no SNGPC fortalece o controle sobre os antibióticos e assegura que as prescrições feitas por esses profissionais sejam devidamente registradas e monitoradas, garantindo maior transparência e controle sobre o uso de substâncias controladas.d

Entenda a medida

A Anvisa autorizou no dia 12 de setembro mês a prescrição de antibióticos por enfermeiros.