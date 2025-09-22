Censo da Educação Superior: quais estados têm mais alunos matriculados na universidade? Veja a lista

O Censo da Educação Superior de 2024, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira, revelou uma queda nas matrículas no ensino superior presencial em comparação com uma década atrás.

Entre as 27 unidades federativas, apenas Pará e Maranhão registraram crescimento nesse tipo de modalidade em relação a 2014. Apesar da queda, São Paulo ainda tem mais de 1,1 milhão de estudantes em cursos que não são à distância, o maior número entre os estados.

Em 2024, o Brasil teve 5 milhões de estudantes matriculados em graduações presenciais. Em 2014, esse número era de 6,4 milhões, o que representa uma redução de 1,4 milhão de alunos no período.

Mesmo com a queda, São Paulo ainda aparece no topo de alunos matriculados na modalidade presencial: foram 1,1 milhão de estudantes em 2024, embora o estado tenha perdido 550 mil alunos em relação a 2014. Em seguida aparecem Minas Gerais, com 483 mil alunos, e o Rio de Janeiro, com 440 mil.

Dos 26 estados e o Distrito Federal, somente o Pará e o Maranhão apresentaram crescimento no número de matrículas presenciais. No Pará, o total subiu de 134 mil para 160 mil alunos — um aumento de 26 mil. Já no Maranhão, o avanço foi mais modesto: de 122 mil para 126 mil — um acréscimo de 4 mil estudantes em dez anos.

Por conta da explosão de matrículas à distância, o MEC decretou em 2025 novas regras para o ensino à distância (EaD) no país, chamado de novo marco regulatório. A preocupação do governo se dá por conta de questionamentos sobre a qualidade dessa formação.

As críticas se dão especialmente pelo fato de algumas profissões que exigem aprendizado prático, como enfermeiros e professores, estarem sendo formados com carga horária on-line cada vez maior. Alguns casos, como as licenciaturas, possuem apenas os estágios sendo realizados presencialmente.

No entanto, essas mudanças vão impactar os números de matrículas somente a partir de 2026. Em 2024, ano a que se refere os dados divulgados pelo Censo de Educação Superior nesta segunda, as mudanças no EaD ainda estavam em formulação. Já em 2025 as instituições de ensino receberam as novas regras e estão se adequando para começarem a cumpri-las a partir de 2026.

Confira a lista completa