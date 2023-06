Censo 2022: confira as dez cidades mais populosas do Brasil

Dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2022 mostram que uma nova cidade figura no pódio dos municípios com as maiores populações do Brasil: Brasília (DF).

A capital pulou do quarto para o terceiro lugar nos últimos dez anos e agora está atrás apenas de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), que figuram em primeiro e segundo lugar, respectivamente.

Brasília desbancou Salvador (BA), que teve a segunda maior perda populacional na última década em termos percentuais (9,6%), passando agora para a quinta colocação.

Confira a lista completa das cidades brasileiras mais populosas:

São Paulo (SP): 11.451.245 habitantes Rio de Janeiro (RJ): 6.211.423 habitantes Brasília (DF): 2.817.068 habitantes Fortaleza (CE): 2.428.678 habitantes Salvador (BA): 2.418.005 habitantes Belo Horizonte (MG): 2.315.560 habitantes Manaus (AM): 2.063.547 habitantes Curitiba (PR): 1.773.733 habitantes Recife (PE): 1.488.920 habitantes Goiânia (GO): 1.437.237 habitantes

Dez cidades menos populosas do Brasil

Se bairros de grandes capitais podem ter milhares de habitantes, algumas cidades, sobretudo no interior de estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, pouco passam dos mil residentes.

Dados do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a cidade menos populosa do país é Serra da Saudade (MG), com apenas 833 moradores.

Na data do último levantamento, há mais de dez anos, o primeiro lugar era de Borá (SP), então com 805 habitantes. Agora, a cidade paulista passou para a segunda colocação, com 907 residentes. Veja as dez primeiras no ranking:

Serra da Saudade (MG): 833 habitantes Borá (SP): 907 habitantes Anhanguera (GO): 924 habitantes Araguainha (MT): 1.010 habitantes Nova Castilho (SP): 1.062 habitantes Cedro do Abaeté (MG): 1.081 habitantes André da Rocha (RS): 1.135 habitantes Oliveira de Fátima (TO): 1.164 habitantes União da Serra (RS): 1.170 habitantes São Sebastião do Rio Preto (MG): 1.259 habitantes

Censo 2022: grandes cidades brasileiras, como Rio e Salvador, encolhem

Num movimento inédito na história, capitais e grandes municípios brasileiros, localizados em regiões metropolitanas, começam a ver sua população encolher. Capitais como Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG) amargam queda no número de habitantes, um fenômeno que vai na contramão das estatísticas anteriores sobre população nas grandes cidades no país.

Salvador foi a capital que mais perdeu população: 257 mil moradores a menos, um recuo de 9,6%.

Municípios como São Gonçalo e Nilópolis também tiveram retração na população.

Dos dez municípios mais populosos do país, cinco tiveram recuo no número de habitantes.

É o que revelam os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022, divulgado pelo IBGE nesta quarta-feira. A pesquisa apontou que o país chegou a 203 milhões de habitantes, com seu ritmo de crescimento cada vez menor.

Esgotamento das cidades

Segundo o IBGE, municípios tidos como "núcleos" de concentrações urbanas estão perdendo dinamismo ou perdendo população. Isso ocorre, em grande parte, pelo próprio esgotamento territorial do município núcleo. Nesse sentido, a expansão da população ocorre nas cidades vizinhas às cidades núcleo:

— Não é um fato novo em concentrações metropolitanas mundo afora, mas é uma novidade no país — diz Claudio Stenner, diretor de geociências do IBGE.

A pesquisa aponta ainda que cinco dos dez municípios mais populosos do Brasil tiveram queda no número de habitantes. Enquanto São Paulo (1,8%), Brasília (9,6%), Manaus (14,5%), Curitiba (1,2%) e Goiânia (10,4%) ampliaram seu contingente de residentes, as capitais Rio de Janeiro (-1,7%), Fortaleza (-1,0%), Salvador (-9,6%), Belo Horizonte (-2,5%), Recife (-3,2%) registraram perdas.

Entre as capitais, Salvador (BA) registrou a maior perda de habitantes em números absolutos. Em seguida aparece o Rio de Janeiro (RJ), Belém (PA) e Porto Alegre (RS). Já entre as cidades com mais de 100 mil habitantes e que mais perderam população estão São Gonçalo (RJ), Salvador (BA), Itabuna (BA), Maranguape (CE), Olinda (RJ) e Nilópolis (RJ), na Baixada Fluminense.

Estas são os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022, e que ajudam a traçar uma fotografia do Brasil depois da pandemia de Covid-19. A pesquisa deveria ter ido a campo em 2020, mas a crise sanitária e o impasse orçamentário com o governo federal, durante a gestão de Jair Bolsonaro, atrasaram a coleta. O último Censo foi realizado em 2010 e, de lá pra cá, o instituto realizava projeções para estimar o tamanho da população brasileira.</