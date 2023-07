Censo 2022: Brasil tem 1,3 milhão de quilombolas, apenas 12,6% em territórios oficiais

A população quilombola do Brasil é de 1.327.802 pessoas, ou 0,65% do total de habitantes. Apenas 12,6% estão em territórios reconhecidos oficialmente pela Fundação Palmares. Destaca-se, ainda, que 4,3% da população quilombola reside em territórios já titulados no processo de regularização fundiária.

Os dados são do Censo 2022, que investigou pela primeira vez esse grupo, integrante dos povos e comunidades tradicionais reconhecidos pela Constituição de 1988.

Foram identificados 473.970 domicílios onde residia pelo menos uma pessoa quilombola, espalhados por 1.696 municípios brasileiros. O Nordeste concentra 68,19% (ou 905.415 pessoas) do total de quilombolas do país.

“É importante destacar que todos esses dados refletem um processo participativo, em que a população quilombola esteve presente junto com o IBGE desde o início, no mapeamento das comunidades, na definição dos questionários, na organização para o planejamento da coleta, no treinamento dos recenseadores e, agora, na divulgação dos resultados”, informa Fernando Damasco, Gerente de Territórios Tradicionais e Áreas Protegidas.

Nordeste concentra 68% da população quilombola

A Bahia é o estado com maior quantidade de quilombolas no Brasil, com 397.059 pessoas, ou 29,90% da população quilombola recenseada. Em seguida, vem o Maranhão, com 20,26% dessa população (ou 269.074 pessoas quilombolas). Juntos, os dois estados concentram metade (50,16%) da população quilombola do país. Na sequência, vêm Minas Gerais (135.310), Pará (135.033) e Pernambuco (78.827) que, somados, reúnem 26,3% da população quilombola.

O Maranhão apresenta o maior percentual (3,97%) de quilombolas na população do estado, seguido por Bahia (2,81%), Amapá (1,71%), Pará (1,66%), Sergipe (1,27%), Alagoas (1,21%).

A pesquisa destaca a ausência de população quilombola no Acre e em Roraima. “Nesses dois estados, não há qualquer indício de população quilombola, por isso, a pergunta de autoidentificação não foi aplicada”, explica Marta Antunes, responsável pelo Projeto de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE.

Quilombolas estão em 1.696 cidades

Dos 5.568 municípios do Brasil, 1.696 possuem população quilombola. A cidade do Senhor do Bonfim, na Bahia é a com maior quantidade absoluta (15.999 pessoas quilombolas), seguida por Salvador (15.897), Alcântara, no Maranhã (15.616) e Januária, em Minas Gerais (15.000).