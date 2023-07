Censo 2022: as 10 cidades mais populosas do estado de São Paulo

Somos 203.062.512 habitantes no Brasil, segundo dados do Censo Demográfico 2022. Desde 2010, quando foi realizada a última pesquisa, a população do país cresceu 6,5%, ou 12.306.713 pessoas a mais. Isso resulta em uma taxa de crescimento anual de 0,52%, a menor já observada desde o início da série histórica iniciada em 1872, ano da primeira operação censitária do país. O número oficial também representa uma redução da estimativa do IBGE, que considerava que o país tinha 213 milhões de pessoas.

Desde o primeiro Censo, há 150 anos, o Brasil aumentou sua população em mais de 20 vezes: ao todo, um acréscimo de 193,1 milhões de habitantes. O maior crescimento, em números absolutos, foi registrado entre as décadas de 1970 e 1980, quando houve uma adição de 27,8 milhões de pessoas. Mas a série histórica do Censo mostra que a média anual de crescimento vem diminuindo desde a década de 1960.

As cidades com mais habitantes no estado de São Paulo

São Paulo é o estado com o maior número de habitantes do país, com 44.420.459 de pessoas, o equivalente a um quinto da população brasileira. Também está na unidade federativa a cidade mais populosa do país -- a capital paulista -- e o maior município que não é uma capital: Guarulhos. Veja a lista com as cidades mais populosas:

1- São Paulo - 11.451.245

2- Guarulhos - 1.291.784

3- Campinas - 1.138.309

4- São Bernardo do Campo - 810.729

5- Santo André - 748.919

6- Osasco - 743.432

7- Sorocaba - 723.574

8- Ribeirão Preto - 698.259

9- São José dos Campos - 697.428

10- São José do Rio Preto - 480.439

O que é o Censo?

O Censo é uma pesquisa realizada pelo IBGE a cada dez anos para fazer uma ampla coleta de dados em todos os municípios brasileiros. Ele tem como objetivo calcular os habitantes do território nacional, identificar suas características e revelar como vivem os brasileiros.

A coleta acontece por meio de uma pesquisa quantitativa dividida em dois questionários. O questionário básico inclui 26 perguntas sobre a quantidade de pessoas que moram no domicílio, características do morador, renda mensal, identificação étnico-racial e grau de escolaridade. A existência de abastecimento de água, saneamento básico, energia elétrica também são questionadas pelo recenseador.

O outro questionário tem 77 perguntas e mergulha no perfil do morador. As perguntas vão desde a quantidade de computadores com acesso à internet até qual é o tempo de deslocamento da pessoa da casa ao trabalho.

O último Censo, realizado em 2010, contou com 191 mil recenseadores e contabilizou 190,7 milhões de pessoas morando em 5.565 municípios brasileiros. A coleta de dados durou quatro meses e indicou um aumento da concentração da população urbana de 81% em 2000 para 84% dez anos depois.

Qual é a importância do Censo demográfico?

A coleta do Censo produz informações para a definição de políticas públicas e tomada de decisão de investimento em qualquer nível de governo ou da iniciativa privada.

Os dados são utilizados para definir os repasses da União para estados e municípios, uma vez que o valor considera os números populacionais.

As informações detalhadas fornecidas pelo Censo sobre o perfil da população em determinadas áreas ajudam prefeitos, governadores e o presidente da República a definir prioridades em relação a saúde, educação, assistência social, transportes e cultura, entre outros.