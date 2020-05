Celso de Mello libera vídeo da reunião ministerial; veja como acessar

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou nesta sexta-feira o acesso ao vídeo da reunião ministerial realizada no dia 22 de abril, no Palácio do Planalto.

A única restrição imposta foi a trechos específicos em que há referência a China e Paraguai.

A decisão foi tomada no inquérito em que se apuram declarações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro acerca de suposta tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal.

O vídeo pode ser acessado neste link, e também a degravação. O sistema, porém, está com instabilidade.